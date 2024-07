Di GiLar

E luce fu! Dopo una campagna elettorale intrisa di veleni, rancori anche con toni molti aspri, basti vedere lo “spettacolo” dato sui social durante le fasi del primo e del ballottaggio a Gioia Tauro, tra “vittorie dei poteri forti” e altro ancora, le urne hanno dato ragione a Simona Scarcella, prima donna sindaco di Gioia Tauro che succede ad Aldo Alessio.

La neo sindaca della città del Porto in una conferenza stampa, convocata appositamente per presentare la sua squadra amministrativa che la affiancherà per i prossimi cinque anni.

La sindaca Scarcella nella sua premessa parla di una giunta comunale che “avesse le competenze tecniche specifiche necessarie per la corretta gestione, ma anche la presenza di figure esecutive nel territorio, in quanto i cittadini lamentavano l’assenza degli amministratori per le strade della città” e tali dovrebbero essere operativi in merito alle esigenze dei cittadini.

Il primo nome è quello dell’Ingegnere Giuseppe Romeo, già assessore comunale in passato, con deleghe ai lavori pubblici e manutenzione, urbanistica ed edilizia, demanio, programmazione e sviluppo del territorio Pnrr, piano di protezione civile, politiche europee, regionali e provinciali e gestione del patrimonio Aterp. Un assessorato di peso che “racchiude tante responsabilità”.

L’avv. Damiana Petrelli invece avrà le deleghe, agli affari generali e legali, ai contenziosi, ai beni confiscati, alle società partecipate e alla gestione del personale, quest’ultima afferma la Scarcella e non per ordine di importanza “perché negli ultimi anni ha sofferto un forte rallentamento a seguito un’efficienza e inadeguatezza della struttura amministrativa”.

La dott.ssa Domenica Speranza, docente scolastica e coordinatrice giovani di Forza Italia, avrà le deleghe alla pubblica istruzione, scuola, cultura, beni culturali, museo e biblioteche, pari opportunità, politiche del lavoro e politiche giovanili, fondi comunitari e regionali.

Questi primi tre assessorati, come ha affermato la Scarcella riguardano prettamente le competenze tecniche che le stesse rappresentano.

Gli altri assessori, come afferma la neo sindaca sono scelte, per la “loro attività operativa”, ovvero quelli assessori che saranno a contatto diretto con i cittadini.

Gli altri due assessori sono quindi Christian Guerrisi con le deleghe all’ambiente, nettezza urbana, raccolta differenziata, alla gestione dell’isola ecologica, cimiteri e ville comunali.

L’ultimo assessore sarà Antonino Parrello, imprenditore gioiese, avrà le deleghe al commercio, attività produttive, gestione patrimonio comunale, polizia locale, sport, impianti sportivi, turismo, grandi eventi e le feste. Parrello “per varie motivazioni e per le esperienze maturate”, Parrello avrà anche l’incarico di vicesindaco.

GLI ASSESSORI



Il sindaco si terrà le deleghe al bilancio, “per una responsabilità importante”, al Corap e quindi alla gestione delle aree industriali e infine ha istituito due deleghe mai avute che sono quelle alla gestione delle aree di Via Ciambra e di Via Asmara, e le ha istituite per le carenti condizioni igienico. Sanitari per le condizioni strutturali degli edifici e si ha “una forte preoccupazione”, dichiarando una dichiarazione di responsabilità per risolvere le questioni carenti che le due zone versano.

Oltre alle deleghe agli assessori, la sindaca Scarcella distribuisce altre deleghe a dei consiglieri comunali: a Giovanni Cedro, consigliere comunale, avrà la delega al Porto di Gioia Tauro.

A Mariangela Giovinazzo andranno le deleghe relative al welfare e alle politiche sociali. L’altro consigliere comunale identificato dalla sindaca che definisce come incarico “delicatissimo”, alla dott.ssa Giusy Magno andranno “ampie deleghe” alla sanità e che “si rapporterà direttamente con il commissario alla sanità calabrese”, ed avrà delle riguardanti tutti i servizi sanitari del territorio compreso l’Ospedale di Gioia Tauro.

L’ultimo Consigliere Comunale delegato è data a un altro tecnico, a Fabio Pioli andrà la delega “in virtù delle esigenze del territorio”, quella dell’arredo e del decoro urbano.

La Scarcella parla di un quadro già deciso, ma che sarà una squadra che si allargherà con altre nomine, tra questi quelle del difensore civico. La Scarcella parla anche di avere una “squadra ricca di valori”.

I CONSIGLIERI COMUNALI DELEGATI



Da oggi si parte con le deleghe per amministrare la città, e in attesa della convocazione del primo Consiglio Comunale, rinnova l’invito alle opposizioni a partecipare ed a collaborare.

Questo è quanto ha dichiarato il sindaco Simona Scarcella nella sua prima uscita ufficiale da Sindaco della città con la composizione della squadra amministrativa, il resto lo vedremo…strada facendo!

Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio Comunale sembra in pole position l’elezione del primo degli eletti della coalizione di Simona Scarcella, ovvero Giulio Ranieri che sarà eletto come primo punto nel primo Consiglio Comunale



Inizia ufficialmente l’era del primo sindaco donna nella città del Porto e le sfide saranno sicuramente tante, come anche irte e difficoltose visti i problemi seri che il territorio gioiese soffre da moltissimo tempo.