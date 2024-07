L’attenzione al tema della salute pubblica radica nella scelta di vivere in questo territorio e nell’amore verso i nostri figli ai quali abbiamo il dovere di garantire uno stato di benessere adeguato.

Nella qualità di delegato alla Sanità del comune di Gioia Tauro ritengo doveroso, per rispetto della verità, replicare alle osservazioni del consigliere Pino Sciarrone. L’amministrazione comunale deve operare per il tramite di canali istituzionali e ufficiali ed utilizzando le informazioni reperite dalle istituzioni preposte alla tutela sanitaria dei cittadini. Sicuramente questa amministrazione non è stata distratta né dal G7 né da altre questioni e sin da subito ha contattato tutti gli enti e le istituzioni che con grande cura stanno operando per garantire il diritto alla salute dei cittadini. L’attenzione verso il tema della salute pubblica radica nella scelta di vivere in questo territorio e nell’ amore verso i nostri figli ai quali abbiamo il dovere di garantire uno stato di benessere adeguato. Mi duole che il consigliere Sciarrone non abbia fiducia ne’ nell’ Arpacal, ne’ nella Protezione Civile regionale né tantomeno nelle autorità sanitarie. Purtroppo per lui questi sono i soggetti preposti per legge a dare le informazioni e non possiamo né noi né altri soggetti sostituirci agli stessi. Per quanto di nostra conoscenza, perché comunicato in via ufficiale, l’incendio è in fase di spegnimento grazie al lavoro incessante dei vigili del fuoco che ringraziamo di vero cuore. Ovviamente l’amministrazione comunale sarà pronta a comunicare ogni informazione che possa essere utile ai cittadini. Siamo stati lieti di apprendere stamattina che non ci sono situazioni di rischio e di emergenza per la popolazione. Questo dovrebbe fare piacere a meno che non si cerchi a tutti i costi di invocare una situazione catastrofica inesistente per gettare panico che non ha motivo di esistere.