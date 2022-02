La sottoscritta Luba Borshch cittadina Ucraina, Presidente dell’ Associazione Vittoria, residente ormai da più decenni nella città di Gioia Tauro, a nome della Comunità Ucraina che rappresento nella provincia di Reggio Calabria, ringrazio Clemente Corvo, per essersi adoperato nell’immediatezza e subito dopo la manifestazione contro la Guerra per una Europa di Pace. Per la Pace e contro la Guerra in Ucraina, tenutasi sabato scorso in Piazza Duomo a Gioia Tauro.

Infatti lo stesso impegnatosi con grande determinazione, adoperatosi con i responsabili della ” Pro Loco Taurianova nel Cuore ” ci ha fatto mettere a disposizione alimenti ed indumenti per mandarli in Ucraina. Un ringraziamento particolare voglio farlo al Presidente della ” Pro Loco Taurianova Nel Cuore ” Signor Stranges, al tesoriere Pier Luigi Melara, sul quale voglio soffermarmi, per evidenziare la sua grande signorilità e disponibilità. Un ringraziamento va inoltre a tutti i componenti della Pro Loco che sabato sera nella tarda ora hanno aperto i loro locali mettendo a disposizione tutto quello che era nelle loro disponibilità, per essere vicini al Popolo Ucraino. È doveroso da parte mia per una questione di trasparenza e vista la grande quantità di alimenti donateci elencare dettagliatamente tutti i prodotti alimentari :

60 confezione di pastina

288 confezione di tonno

120 confezioni in scatola di fagioli

100 confezioni di riso

240 confezioni di spaghetti

400 confezione di biscotti per bambini

252 confezione di marmellata

308 confezione di fette biscottate

132 bottiglie di pomodoro

210 confezioni di pasta sedani

12 confezioni di latte

Indumenti di vario genere.

La comunità Ucraina residente a Gioia Tauro ed in tutta la Piana, avendo appreso tale gesto di grande solidarietà e disponibilità Ringrazia tutti loro di vero cuore.

Nella circostanza voglio sensibilizzare a nome di tutta la comunità Ucraina tutta la popolazione, chiedendo qualsiasi tipo di aiuto da poter mandare in Ucraina, per poter aiutare i nostri cari che si trovano in condizioni pietose ed in stato di guerra.

Per qualsiasi donazione potete rivolgervi alla ” Pro Loco Taurianova nel Cuore” . Grazie a TUTTI!