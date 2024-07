Premetto che non pensavo di catturare tutta questa attenzione mediatica in così breve tempo solo per aver riportato dati forniti dagli organi preposti e consigliato di utilizzare mascherina nei siti adiacenti all’incendio. Da persona che si occupa della cosa pubblica, le mie dichiarazioni sono frutto di un attento confronto con le Istituzioni di competenza! Preciso, in risposta al comunicato stampa del consigliere, che nessuno ha mai voluto zittire nessuno, semmai il contrario. Lui stesso dimentica il suo primo intervento in consiglio comunale, quando ci ha deliziati con una lectio magistralis sulla botanica, in particolare sulle piante di ulivo e sui prodotti locali, inopportuna a mio avviso (e di molti altri) in fase di insediamento consiliare. Nemmeno in quell’occasione, qualcuno ha messo il bavaglio a nessuno. La libertà di parola e pensiero, sono per me sacrosanti. Ribadisco che, ad oggi, non lo dico io, ma gli organi preposti, non c’è nessun elemento che possa creare allarme alla salute pubblica. Questo è il messaggio che Prefettura e ARPACAL hanno dato agli amministratori tutti. Chi ricopre un mandato amministrativo sa bene (forse il consigliere Sciarrone no), che deve attenersi a delle regole e confrontarsi non sui social ma con gli organi competenti, unico canale da cui attingere le informazioni da dare ai cittadini. In merito alle risposte che il consigliere chiede alla sottoscritta, che, per competenza opera solo ed esclusivamente nel territorio di Gioia Tauro, faccio presente, qualora se lo fosse dimenticato, che il comune di competenza è Palmi. Dall’enfasi che lo stesso palesa nel suo comunicato stampa, sembra quasi che l’incendio sia stato appiccato da me e non si capacita come ancora dopo sei giorni non abbia io trovato una soluzione per questa nube tossica che ha interessato il paese di Palmi e le zone limitrofe. In merito alle misure che verranno applicate riporto le mie dichiarazioni nuovamente qui: “Su tutta la zona interessata dalla ricaduta dei fumi verrà RICHIESTA la verifica dell’eventuale presenza di sostanze tossiche nel suolo al fine di scongiurare la presenza di sostanze tossiche nel terreno, nelle coltivazioni, negli allevamenti e quindi negli alimenti”. Per eventuali bonifiche del territorio coinvolto, sarà il comune di Palmi prima, e gli organi regionali dopo, ad avere e trasmettere le indicazioni e i protocolli da seguire. Riconfermo e ribadisco le dichiarazioni da me rese pubbliche: ad OGGI non vi è una DICHIARATA emergenza da parte di prefettura ed A.R.P.A.Cal . Tanto è vero che nei comuni dell’entroterra in cui la nube tossica ha interessato nei primi giorni tutta l’aerea in misura anche maggiore rispetto a Gioia Tauro i Sindaci non avendo ricevuto alcuno stato di EMERGENZA, non hanno avuto remora a fare partecipare tutta la comunità ad eventi in piazza, processioni, serate all’aperto e festival; qui nel nostro comune invece, nonostante noi non avessimo nessuna colpa, né competenza, ci siamo messi in moto sin da subito per la tutela dei cittadini, ricevendo insulti e fango, anche da parte di chi parla per sentito dire o per tifoseria politica da bar. Per quanto riguarda l’invito del cons Sciarrone di essere nominata in giunta, la ringrazio per la stima ma non credo che debba essere oggetto dei suoi interessi come questa amministrazione ha deciso la comporre la squadra. Non appare superfluo sottolineare che la delega a me affidata è fuori giunta, NON RETRIBUITA ma svolta comunque con passione e dedizione, valori che chi mi conosce sa che mi appartengono da sempre. Se proprio deve, pretenda maggiore impegno da parte di chi occupa ruoli più alti del mio, PAGATA con i soldi dei contribuenti e che sicuramente potrebbe fare azioni di gran lunga più incisive. Non attacchi me che con coraggio ho deciso di mettermi a servizio della collettività per PASSIONE e per AMORE della mia terra. Convinta che da questo suo intervento nasca una sua opposizione costruttiva, le mando un cordiale saluto.

Il Consigliere Comunale

Dott.ssa Giusi Magno