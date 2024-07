Oggi commemoriamo il 54° anniversario in memoria del deragliamento del treno del sole. Il 22 luglio del 1970 anch’io, come tanti altri giovani, appena appresa la notizia dell’attentato al treno del Sole, perché questa è stata la prima voce sparsa in Città, mi sono subito recato alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro per dare un contributo ai soccorritori, ma, per motivi di sicurezza, ci è stato impedito di entrare in Stazione. Così assieme ad altri giovani ci siamo recati sul cavalcavia che attraversa anche la Calabro Lucana. Da quella postazione abbiamo potuto vedere i vagoni del treno deragliati e il disastro causato da quell’atto terroristico mafioso che costò la vita a 6 vittime innocenti ed il ferimento di numerose persone che si recavano a Lourdes. Nel 50° Anniversario di quella ricorrenza, il 22 luglio 2020, l’Amministrazione Comunale, da me presieduta, decise di porre una targa marmorea all’interno della Stazione Ferroviaria, a ricordo di quell’ attentato terroristico mafioso di matrice neofascista.