Sono iniziati ieri, nella Piazzetta alla Marina compresa tra Via Taranto e Via Francesco Tripodi, i lavori del progetto “Percorsi Verdi in Città” finanziati inizialmente con i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), nell’ambito dell’intervento denominato “Calabria – Svelare la bellezza”e che prevede la riqualificazione di 13 spazi degradati all’interno del tessuto urbano della nostra Città.

Il primo finanziamento ottenuto è di € 4.350.000,00, mentre il secondo, dell’importo di € 250.000,00, è inerente al contributo spese di progettazione, per l’anno 2022, erogato del Ministero degli Interni – Dipartimento degli affari Interni Territoriali.

All’epoca è stata la Sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale che assieme, On.le Danila Nesci (Cinque Stelle) che in collaborazione con il Ministro Mara Carfagna, con il Governo Draghi, hanno elencato, in un’apposita iniziativa tenutasi a Tropea ( e alla quale ho partecipato assieme all’assessore Salvatore Vecchio), i Comuni che avevano ottenuto i suddetti finanziamenti e tra questi anche il nostro e che ringraziamo ad entrambi.

Un ringraziamento particolare e caloroso anche al nostro Ufficio Tecnico che sotto la guida sapiente del dirigente, Architetto Francesco Carpinelli, con tutti i suoi più stretti collaboratori del IV settore lavori pubblici Architetto Giuseppe Caridi, dal geometra Domenico Monea, oltre che dal progettista Architetto Antonio Puglisi e dal supporto al R.U.P. Ingegnere Maria Letizia Panella, la Città potrà usufruire e beneficiare di questo corposo finanziamento ottenuto che modificherà completamente il restyling e il recupero urbano a vantaggio di una migliore qualità del vivere degli abitanti, dei turisti e dei visitatori. A valutare l’importanza dell’impegno profuso, il CIS Calabria ha finanziato 110 Comuni per un importo pari a circa 227 milioni, annoverando tra i primi a iniziare i lavori proprio il Comune di Gioia Tauro.

I suddetti lavori riguardano le seguenti 13 aree interessate: 1) Piazzetta compresa tra Via Francesco Tripodi e Via Taranto; 2) Piazza del Marinaio; 3) Piazza Papa Giovanni Paolo II; 4) Piazzetta compresa tra Via Veneto e Via Belvedere; 5) Piazzetta case popolari San Pio X; 6) Piazza Tommaso Campanella; 7) Viale Stesicoro; 8) Villetta Ponzio; 9) Villa Comunale; 10) Belvedere Acropoli; 11) Piazza Ammendolara; 12) Parco Teorema; 13) Parco Sbaglia.

Infine un ringraziamento al Presidente della Giunta regionale On.le Roberto Occhiuto firmatario, a suo tempo, dei CIS Calabria.

Ci auspichiamo che, quanto prima, possano iniziare anche i lavori del “Parco dei Cardi”.

Aldo Alessio