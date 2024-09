Come programmato dall’assessorato all’ambiente, questa mattina sono partiti i lavori di pulizia dei tombini comunali, indispensabili prima dell’inizio della stagione autunnale. L’amministrazione comunale ha determinato di iniziare dalle vie esposte a maggiori pericoli di allagamento, secondo i dati storici comunicati dal settore tecnico.

Le prime vie interessate saranno via Mileto, via Tropea, via Pizzo, via degli aranci, via dei gelsomini e viale Don Sturzo. Seguirà immediatamente la statale 18. A seguire tutte le altre vie comunali.