Previsti per giorno 11 Maggio p.v. l’inizio degli interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria per la riparazione e modifica della condotta sottomarina IAM. Gli interventi, previsti dal PAUR, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, oggetto di apposita conferenza che ha approvato il ripristino dello scarico, mediante condotta sottomarina a 135 mt dalla battigia, con riparazione della rottura a 105 mt.

La rottura della condotta sottomarina IAM a pochi metri dalla battigia, da quasi un decennio, ha comportato un danno alla nostra Città. Finalmente, si fa un passo avanti a tutela degli interessi collettivi della cittadinanza gioiese e dell’ambiente e l’Amministrazione Comunale non può che esserne soddisfatta.

Esprimiamo, dunque, un plauso alla Società Iam che sta svolgendo con un rinnovato impegno, le attività di ripristino e manutenzione dell’impianto, ma anche, come testimoniano gli ultimi eventi relativi ai controlli sugli scarichi anomali e inquinanti, una concreta e seria attività di verifica e controllo.

I lavori prevedranno, inoltre, la modifica – proposta dalla IAM – della condotta che arriverà quindi a 135m dalla battigia, anche se – come Amministrazione Comunale – la nostra proposta era e rimane quella di una modifica della condotta che arrivasse a 300m e quindi la necessaria revisione totale della stessa condotta. Nell’incontro tenutosi presso la Regione Calabria con il Commissario Arrical, il dott. Bruno Gualtieri, abbiamo chiesto un impegno forte e concreto sul necessario ammodernamento dell’impianto di depurazione anche attraverso i finanziamenti previsti dal PNRR.