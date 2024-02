Di CLEMENTE CORVO

Nei giorni scorsi, i consiglieri Francesca Frachea, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Daniela Richichi, capogruppo della lista Innovagioia, hanno partecipato a un incontro con la Dottoressa Di Furia, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, per discutere le future innovazioni all’ospedale di Gioia Tauro.

L’incontro ha messo in luce una serie di progetti significativi che verranno implementati nell’ospedale, con particolare attenzione al pronto soccorso, agli ambulatori, al laboratorio di analisi e diagnostica e all’adeguamento strutturale delle infrastrutture. Queste iniziative sono essenziali per garantire che l’ospedale di Gioia Tauro possa continuare a fornire servizi di alta qualità e rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie della comunità.

I consiglieri hanno espresso il loro apprezzamento per l’approccio collaborativo e l’impegno dimostrato dalla Dottoressa Di Furia nel portare avanti questi progetti. Hanno inoltre ribadito il loro sostegno e la loro determinazione a continuare a lavorare per il benessere dei cittadini di Gioia Tauro, sottolineando l’importanza di tali miglioramenti per i pazienti di tutta l’area pianigiana.