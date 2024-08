Gioia Tauro, il sindaco Scarcella traccia l’estate Gioiesi

Di Clemente Corvo

Borgo incantato, eccellenze Gioiesi, infiorata ,luminarie festeggiamenti religiosi ,civili, sagre , degustazioni, festa dello sport, serate danzanti messa solenne in onore del nostro patrono

S. Ippolito , concerto di Giuliano Palma ed a seguire spettacolo pirotecnico come da tradizione… tutto molto bello, la città respira aria nuova , le strade del centro illuminate profumano di leggerezza; ma… non dimentichiamo che le nostre priorità rimangono ben ferme nell’agenda del governo cittadino.

Non abbiamo abbassato la guardia su criticità idrica , rifiuti, scuole, viabilità , sul fiume e sul resto del programma di risanamento .

In queste calde giornate stiamo, giustamente, dando spazio ed attenzione anche ad attività

ludico- ricreative come ritengo giusto che sia , senza mai , comunque, trascurare gli impegni di gestione quotidiana della macchina comunale.

Gli uffici , così come gli operatori su strada , svolgono regolarmente servizio.

E’ estate certo, le temperature proibitive poco si conciliano con il lavoro manuale, sotto al sole cocente; ma siamo pur sempre rappresentanti delle esigenze popolari, chiamati ad essere attenti alle necessità della città intera.

E ci siamo, ogni giorno su campo.

Questo è il nostro mantra ; “ Fare tanto fare bene e farlo con la gente”.

Amministrare una città richiede impegno , tanto, onoscenzw normative, del territorio e delle sue problematiche.

E’una ricerca continua di soluzioni.

Gioia Tauro non tornerà più indietro.

Ringrazio gli assessori, i consiglieri, i delegati e quanti, in questi neanche due mesi di governo hanno dato prova di instancabile volontà di cambiamento , di miglioramento della città.

Dal canto mio non rimango seduta sulla poltrona del palazzo comunale , il mio ruolo di sindaco lo espleto a 360* , esco spesso per fare sopralluoghi con assessori e tecnici .

Vivo il mio mandato anche per le strade ,sento necessario fermarmi con la gente, ascoltare le loro problematiche,essere accogliente così come lo sono come donna prima ancora che come politico.

Amo Gioia Tauro, rappresenta il mio porto sicuro, e’ la mia città ed è nel mio cuore.

Gli impegni presi dai palchi durante la campagna elettorale si stanno assolvendo giorno dopo giorno e Gioia Tauro, ve lo assicuro, arriverà a sedere ai tavoli che contano, come è già successo in occasione del G7 tenutosi a Villa San Giovanni; il nostro comune era l’unico ad avere il suo sindaco in rappresentanza.

Il lavoro della squadra si svolge quotidianamente, anche 10 ore al giorno tra riunioni , esame di documenti , contabilità e ricerca di possibili soluzioni alle delicate problematiche ereditate dalle passate amministrazioni.

Siamo presenti all’interno del palazzo comunale , gli assessori la mattina e spesso anche il pomeriggio vengono negli uffici a lavorare e chi ha deleghe che lo portano ad occuparsi dell’esterno scende per strada con i nostri operai.

Siamo l’amministrazione del fare, gli impegni presi li stiamo portando a compimento giorno dopo giorno. Certo c’è ancora tanto, tantissimo da fare; ma siamo partiti con il piede giusto.

Gioia Tauro merita di risorgere, e risorgerà!

Viva Gioia Tauro.

Viva Sant’Ippolito.

Buona estate miei cari concittadini”.

Così il Simdaco Avv. Simona Scarcella.