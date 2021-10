Gioia Tauro, il consiglio comunale approva ordine del giorno per riapertura del pronto soccorso

che in data 6 ottobre 2021 la direzione sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria ha disposto la chiusura del Pronto soccorso da sempre operante presso l’Ospedale civile Giovanni XXIII per dichiarata carenza di personale;

Considerato

che tale decisione ha privato repentinamente la popolazione di Gioia Tauro e di grande parte della Piana di un servizio essenziale per la salvaguardia del diritto alla salute ed alla vita;

Valutato

che tale situazione – assurda ed inaccettabile per non giustificata né giustificabile disorganizzazione tecnica amministrativa e sanitaria degli organi preposti – deve essere immediatamente superata con il ripristino di un Presidio di Pronto soccorso, immediatamente collegato ai servizi ospedalieri dello stesso nosocomio ed in primis con il pieno funzionamento dei servizi essenziali di radiologia laboratorio di analisi, anestesia, medicina e chirurgia;

Considerato

che l’Ospedale di Gioia Tauro – dopo la chiusura di molti ospedali – è posto all’immediato servizio dei cittadini delle città più popolose della Piana e deve rappresentare il sicuro, vero ed efficiente punto di riferimento per le esigenze anche emergenziali del Porto, tra i più importanti d’Italia e d’Europa;

CON VOTI ESPRESSI ALL’UNANIMITA’

CHIEDE

l’immediata riapertura del Pronto soccorso di Gioia Tauro, dotandolo da subito in loco di ogni necessario collegamento dei servizi essenziali di un ospedale, anche nella prospettiva del superamento dell’emergenza COVID e della temporanea classificazione di centro COVID

RIVOLGE APPELLO

al Sig. Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute per il superamento immediato della presente assurda emergenza

IMPEGNA IL SINDACO

a porre in essere ogni iniziativa opportuna e utile in sede amministrativa, politica e – se necessario – giudiziaria per il superamento della crisi, coinvolgendo i sindaci della “Città degli Ulivi”.