In merito alle denunce strumentali che parte dell’opposizione fa, è opportuno dare le giuste spiegazioni alla cittadinanza.

Premesso che l’opposizione è giusto che faccia l’opposizione, altrettanto giusto è contestualizzare l’attività svolta dal mio assessorato.

Evito di ripetere e di descrivere nuovamente le condizioni in cui la struttura comunale vive e opera, perché questo è un dato oggettivo noto a tutti e, purtroppo, rispetto ad un anno e mezzo dalla nostra elezione poco è cambiato. Partendo da questo presupposto si capisce che amministrare in queste condizioni non solo non è facile, ma anche la più semplice procedura si trasforma in un’impresa.

Purtroppo sfugge ancora una volta a parte della minoranza che il comune vive situazioni di complessità dettate dalla mancanza di figure professionali apicali che determinano poi il mal funzionamento dell’Ente.

Infatti questa Amministrazione nell’ultimo anno e mezzo ha dovuto lavorare alla sistemazione degli atti contabili, senza i quali l’attività amministrativa sarebbe rimasta bloccata; anche partecipare al semplice bando che dovrebbe essere fatto d’ufficio, necessità professionalità di cui l’Ente è carente.

Se guardo al periodo trascorso, la prima ad essere delusa sono io. Sapevo che amministrare una città come gioia Tauro non sarebbe stato semplice, però è vero anche che nel frattempo sono successi accadimenti che hanno di fatto peggiorato la già difficile situazione.

Non accetto più strumentalizzazioni che da troppo tempo mi vedono protagonista. Ho ritenuto opportuno non rispondere prima perché la politichetta fatta di accuse e recriminazioni non fa per me.

La politica per come la intendo io è servizio per la comunità e non scaramucce da quattro soldi che non badano a risolvere le problematiche cittadine, ma sono indirizzate a tentare di demolire chi in quel momento ci appare come avversario.

Entro nel merito delle ultime accuse sollevatemi e faccio presente che il bando regionale per il contributo sugli affitti è pronto da diversi giorni e presto verrà pubblicato.

Il progetto “Educare 2020” in scadenza al 31 dicembre 2020 è stato presentato i primi di ottobre. E’ chiaro che trattandosi di un bando a sportello non è dato avere la certezza della disponibilità dei fondi, infatti solo in data 5 novembre veniva comunicato l’esaurimento delle risorse dedicate al bando. Ci tengo a precisare che il bando è stato interamente progettato a costo zero e non è escluso che potrà essere finanziato in futuro.

Per quanto riguarda la rendicontazione finale del primo PAC al Ministero, gli uffici competenti stanno provvedendo a fornire tutta la documentazione richiesta.

Per amministrare bene occorre programmare e io sto tentando, tolte le macerie, di costruire qualcosa di utile alla comunità. Progetti concreti di cui verrà data notizia nel momento in cui saranno realizzati.

E’ giusto come dicevo avere punti di vista diversi, ma la città di Gioia Tauro merita di più.

Ai cittadini non interessano le beghe personali.

Ai cittadini interessa che la città abbia servizi e viva un clima disteso che aiuti a rafforzare il senso di appartenenza.

Il mio assessorato tratta di situazioni delicate, situazioni di disagio sociale, culturale ed economico che mi rifiuto di utilizzare come argomento politico.

Per intenderci non mi farò mai pubblicità sulle spalle della gente e se questo vuol dire che opero male, allora avete ragione, è vero, opero malissimo.