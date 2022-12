Di Clemente Corvo

Il consigliere di maggioranza Enzo Filippone facente parte del gruppo la ” Gioia Infinita” , ci informa di aver ricevuto la comunicazione dove é stato ufficializzato il passaggio dei Consiglieri Comunali Marianna Galli e Vincenzo Ramondino dal gruppo “Avanti Tutta” dove si erano candidati, per entrare nel gruppo “La Gioia Infinita” dove lui stesso é capogruppo.

Nella circostanza si é cosí espresso : Credo che il mio agire, il mio comportamento e le mie segnalazioni hanno dato dimostrazione che qualcosa non andava per come dovuto.

Ho sempre chiesto più attenzione verso tutti i Consiglieri Comunali.

Se oggi si é verificato questo ribaltone, tutto ciò è la dimostrazione di quanto avevo dichiarato tempo fa’.

In questa Giunta Comunale , le decisioni vengono prese senza consultare i Consiglieri.

Capisco che le decisioni di giunta le devono prendere chi ha le deleghe ma un’amministrazione rispettosa dovrebbe ascoltare le idee di tutti, perché potrebbero dare un aiuto importante. Accolgo con piacere e felicità i due Consiglieri nel mio gruppo di maggioranza, con la consapevolezza che da oggi avremo piú coesione e piú compattezza, per aver diritto ad esprimere il modo di valutazioni che poi verrà portato a conoscenza della Giunta.

Da oggi lavoreremo insieme per cercare di migliorare la situazione pietosa in cui versa la nostra amata città. Al consigliere Filippone viste le tante discordanze con la Giunta abbiamo chiesto che cosa ci fa ancora in maggioranza?

Lo stesso si è così espresso mi sono candidato con questa maggioranza prendendomi responsabilità sui palchi insieme a loro, credo sia giusto non andare In opposizione perché se un’amministrazione non amministra bene la colpa è di tutti. Passare In opposizione significherebbe far cadere un amministrazione perché non ha più i numeri, ” salvando ” chi non c’è più. Il mio pensiero da politico e da amministratore è quello che: ” se una persona si candida con qualcuno deve rimanere al suo posto fino alla fine evidenziare gli errori, criticarla nel caso in cui non vengono risolti i problemi e mettersi contro Rimanendo in maggioranza”. Per quanto mi riguarda se la nave affonderà non salirò su una scialuppa indossando un giubbotto di salvataggio ma affonderò sopra la nave che sono salito insieme a tutti, dimostrando coerenza verso la persona che sono. Se questa Amministrazione ritiene di non avere amministrato bene e di non avere più i numeri si può dimettere in qualsiasi momento. Se non voteremo qualcosa e non passerà il punto la colpa sarà di tutta la maggioranza. Credo che il mio amministratore sia diverso da tutti gli altri è una dimostrazione di coerenza e responsabilità.

Vincenzo Filippone Consigliere Comunale

Capo Gruppo di La Gioia Infinita