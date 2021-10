Anche a Gioia Tauro, da qualche giorno, i bambini sono ritornati in aula per il nuovo anno scolastico, tra le mille incertezze e le tante difficoltà che caratterizzano questo periodo.

Nel frattempo è già iniziata la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, che vengono recapitati direttamente ai plessi scolastici e consegnati ai bambini.

Particolare soddisfazione è stata espressa, a questo proposito, dall’assessore alla Pubblica istruzione e Sindaco Aldo Alessio della cittadina pianigiana, Carmen Moliterno, che ha sottolineato l’impegno profuso dalla sua amministrazione per garantire la tempestiva fornitura dei libri di testo, nonostante le difficoltà che attanagliano tutte le istituzioni in questo periodo particolare.