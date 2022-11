Di CLEMENTE CORVO

Si è svolta questa mattina in Piazza Municipio a Gioia Tauro la cerimonia in ricordo del 4 NOVEMBRE, FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE . Alla cerimonia dell’alzabandiera, Onore ai caduti e deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti di Palazzo Sant’Ippolito, oltre che alle autorità civili, militari e religiose hanno preso parte tantissimi studenti delle scuole Cittadine, che hanno incontrato le autorità militari e di pubblica sicurezza presenti con stand dedicati e dimostrazioni delle attività svolte dalle stesse Forze Armate.

È stata una cerimonia organizzata in maniera veramente encomiabile da parte dell’assessore alla cultura nonché vice sindaco Carmen Moliterno, in quanto nella stessa non sono stati rievocati soltanto i passaggi storici ma è stata una cerimonia di altissimi valori culturali, in quanto alla presenza di tanti studenti il sindaco ha voluto evidenziare la figura delle Forze Armate che sono dei loro amici, che lavorano quotidianamente per la salvaguardia delle persone e dei territori.

Lo stesso Sindaco ha evidenziato anche i valori storici del 4 novembre, ricordando l’armistizio di Villa Giusti entrato in vigore il 4 novembre del 1918, che consentì agli Italiani di entrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione Nazionale iniziato in epoca Risorgimentale.

Il 4 novembre ha ricordato terminava la prima guerra mondiale, per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto, nel sacello dell’altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto numero 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 novembre fu dichiarato festa Nazionale. In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro anche giovanissimi, che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere. Valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi.

Durante la manifestazione sono stati consegnati da parte dell’ Amministrazione Comunale dei simbolici ricordi al Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Gioia Tauro, Tenente Colonnello Gianluca Migliozzi,

al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro Capitano Andrea Barbieri,

al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Gioia Tauro Lgt. Carica Speciale Davide Micale, che essendo assente ha ritirato la targa il capitano Andrea Barbieri. Ringraziamenti sono stati fatti ai marescialli dei Carabinieri Chessari e Gemellaro.

Per quanto riguarda la Guardia di Finanza è stata consegnata sempre dall’Amministrazione Comunale un ricordo simbolico al Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Gioia Tauro Tenente Colonnello Danilo Persano.

Un ricordo simbolico è stato consegnato al Comandante della Compagnia di Porto di Gioia Tauro Capitano di Fregata Vincenzo Zagarola. Ringraziamenti sono stati fatti al Tenente di Vascello Cianciolo e al Lgt. Fontana.

Targa ricordo simbolica è stata consegnata al Vice Dirigente Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro Dottor Carlo Di Marco, ringraziamenti sono stati fatti al Vicequestore della Polizia di Stato Dirigente del Commissariato di Gioia Tauro Luciano Maria Vincenzo Rindone.

La dottoressa Carmen Moliterno durante la manifestazione ha voluto riconoscere l’operato delle donne all’interno delle Forze Armate, consegnando omaggi floreali al carabiniere Monica Ciancio Paratore addetta alla stazione Carabinieri di Gioia Tauro,

al Maresciallo della Guardia di Finanza Erica Di Maggio,

a Giulia D’Agostino Comune di Seconda Classe Capitaneria di Porto, all ‘ Agente della Polizia di Stato Sabrina Protettore. Presenti alla manifestazione una rappresentanza di studenti dell’Istituto Tecnico Comprensivo Pentimalli accompagnati Dal Vicepreside Professor Mario Dal Torrione in rappresentanza del Dirigente Scolastico Professore Domenico Pirrotta.

Presente l’Istituto Comprensivo Paolo Vl Campanella, con una larga rappresentanza di studenti accompagnati dal Dirigente Scolastico Professoressa Salvatrice Faraci.

Durante la manifestazione sono stati consegnati alle varie scuole dei Crest per l’appunto un Crest è stato consegnato alla scuola media Istituto Pentimalli, Crest consegnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro Capitano di Fregata Vincenzo Zagarola.

Crest consegnato alla Scuola Elementare Istituto Pentimalli da parte del Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Gioia Tauro Tenente Colonnello Gianluca Migliozzi.

Crest consegnato alla Scuola Media Paolo VI, consegnato dal Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Gioia Tauro Tenente Colonnello Danilo Persano.

Crest consegnato alla Scuola Elementare Paolo VI comprensivo consegnato dal Vice Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro Dottor Carlo Di Marco .

Presenti tutti i Parroci delle quattro Parrocchie di Gioia Tauro DON ANTONIO SCORDO, DON GIOVANNI GENTILE , DON GIOVANNI BATTISTA TILLIECI , DON ANTONIO IOCULANO , che durante la Cerimonia hanno Benedetto la lapide inserita sulla facciata di Palazzo Sant’Ippolito riportante i nomi dei 59 GIOIESI caduti in GUERRA.

Relatrice della cerimonia è stata la Dott. Debora Guerci.

Alla fine della manifestazione i tantissimi studenti presenti, hanno potuto visitare gli stand delle varie Forze Armate, hanno potuto vedere in attività uno delle decine di cani che la Guardia di Finanza impiega nella sua lotta quotidiana al traffico di sostanze stupefacenti. Tantissimo interesse ha attirato negli studenti, l’attività esercitata da questo cane, gli stessi hanno voluto soffermarsi per accarezzarlo e fare dei selfie.

Gli stessi hanno avuto la possibilità di visionare le macchine delle varie Forze Armate. La splendida giornata veramente di grande spessore culturale si è conclusa con l’elicottero dei Carabinieri che ha sorvolato per diversi minuti l’aria della manifestazione. Quanto visto oggi è certamente un aspetto importante e propositivo, di quello che deve essere il giudizio l’interessamento e l’apprezzamento di questi giovani studenti nei confronti di tutte le Forze Armate.

Nella circostanza ci é doveroso rievocare aspetti storici Per quanto riguarda il monumento ai caduti deposto nella città di Gioia Tauro oltre 52 anni fa nella piazza Duomo. L’ opera fu realizzata dallo scultore Professor Ciocchetti di ROMA, in bronzo fuso e rappresenta un soldato a dorso nudo, nell’atto di lanciare una bomba a mano, che si ergeva su di una Stele a forma quadrata in cemento, rivestito in marmo bianco, su una serie di gradini pure in marmo e circondato da una bassa inferriata che girava intorno al monumento. La sola scultura costò nel 1970, la considerevole somma di 4 milioni raccolti con le offerte dei cittadini. Nel giorno dell’inaugurazione una pioggia fitta insistente non scoraggiò i Gioiesi e le autorità invitate per l’occasione ( un Generale d’Aviazione, l’Ammiraglio Costa, il Colonnello del Distretto Militare, il Maggiore dei Carabinieri di PALMI, rappresentanti Nazionali Allievi D’Italia, Reduci della grande GUERRA, oltre a quelli Gioiesi con a capo l’allora Sindaco Avvocato Pietro Sorace e la piccola fanfara dei bersaglieri. Era il primo maggio del 1970, un giorno che riempì di commozione l’animo di tutti.

Per molti anni Piazza Duomo rimase con la sua fisionomia ad allietare il passaggio di tanti piccoli scolari e a dare un po’ di Frescura nelle calde serate estive a tanti cittadini Gioiesi.

La piazza cominciò a trasformarsi in aprile del 1999, quando l’Amministrazione Comunale guidata da Aldo Alessio, in occasione della ripavimentazione e trasformazione di Piazza Duomo dopo quasi 30 anni, rimosse il monumento ai caduti collocandolo davanti a Palazzo Sant’Ippolito ex municipio di Gioia Tauro, poi attuale sede del Comando dei Vigili Urbani .

Il monumento fu inaugurato il primo giugno del 1970 alla presenza delle autorità Militare e Civili e dei Reduci delle due guerre.

L’iniziativa dell’ erezione del Monumento, fu tenacemente sostenuta dal Presidente della Sezione Combattenti Gioiesi GIUSEPPE LUCCHETTA , dal Cassiere SALVATORE CORVO e da tutti i SOCI , dopo che ben sette comitati promotori fallirono nel tentativo di organizzare l’iniziativa e di portarla al termine.

Nota dell’Amministrazione Comunale

Si è svolta, nella mattinata di venerdì 04 novembre, la rituale cerimonia di commemorazione delle “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, nello slargo antistante il Palazzo Sant’Ippolito, dov’è eretto il monumento ai caduti di tutte le guerre.

Presenti i vertici delle FF.AA. e di Polizia della Città, rappresentati dal Comandante della Guardia di Finanza, Ten. Col. Danilo Persano, dal Ten. Col. Gianluca Migliozzi e dal Cap. Andrea Barbieri, rispettivamente Comandanti del Gruppo e della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro, dal C.F. (CP) Vincenzo Zagarola, Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e dal Dott. Carlo Di Marco Vice Dirigente del Commissariato della Città.

Festosa cornice di colore all’evento una nutrita ed entusiasta presenza degli allievi degli Istituti Comprensivi Pentimalli e Paolo VI, accompagnati dalle insegnanti e dai rispettivi rappresentanti scolastici, Dirigente Prof.ssa Salvatrice Faraci e vice Preside, Prof. Mario Dal Torrione.

Presenti anche i vertici e numerosi esponenti del mondo dell’associanismo locale e delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Dopo l’intervento di apertura del sindaco Alessio – che ha porto i saluti istituzionali di rito, fornendo cenni storici sulla ricorrenza, così da sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della giornata, contestualmente esortandoli a sentire le FF.AA. e di Polizia quali amici fidati – hanno avuto luogo, in base al consueto cerimoniale, la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti.

Particolarmente toccante il frangente della benedizione della statua da parte dei parroci della Città, che hanno condiviso un breve ed intenso momento di raccoglimento, accompagnato dalla silenziosa e corale vicinanza della platea, che ha così condiviso il ricordo di tutti quanti sono periti in guerra.

Dopo la lettura della Preghiera per la Patria, da parte del Sac. Antonio Scordo, Parroco della Parrocchia di S. Ippolito Martire, il Vice sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Carmen Moliterno, si è rivolta ai ragazzi, parlandogli con linguaggio semplice e diretto, per spiegare loro l’importanza di umanizzare gli uomini in divisa, ai quali devono assolutamente rivolgersi in caso di difficoltà, sentendoli vicini come i veri amici, perché “in cambio non chiederanno nulla”, così incitandoli ad un applauso nei confronti di ciascuno dei militari presenti.

È seguita, quindi, la lettura dei lavori preparati dagli allievi degli II.CC. Pentimalli e Paolo VI – Campanella, a conclusione della quale i rappresentanti di vertice delle Forze Armate e di Polizia hanno omaggiato i dirigenti Scolastici dei “crest” di reparto, a suggello di un rapporto di vicinanza e particolare attenzione nei confronti del mondo della scuola, laddove si inizia l’insegnamento dei valori della società civile.

Per l’I.C. Paolo VI – Campanella, scuole medie ed elementari, la Dirigente Faraci ha ricevuto il crest, rispettivamente dal Comandante Zagarola e dal Ten. Col. Migliozzi, mentre il correlativo omaggio è stato consegnato, per l’I.C. Pentimalli, al Vice Preside Dal Torrione, dal Ten. Col. Persano e dal Dott. Di Marco.

Sono seguiti, quindi, la consegna di una targa, da parte del sindaco Alessio, ai vertici presenti delle FF.AA. e di Polizia e di un omaggio floreale ad una donna segnalata in rappresentanza della rispettiva appartenenza, quali simboli del senso di gratitudine dell’Amministrazione comunale nei loro confronti.

Sono state omaggiate, per la Capitaneria di Porto, Giulia D’Agostino, Comune di 2^ classe; per l’Arma dei Carabinieri, il Carabiniere Monica Ciancio Paratore, addetta alla Stazione Carabinieri di Gioia Tauro; per la Guardia di Finanza, il Maresciallo Erica Di Maggio e, per la Polizia di Stato, l’Agente Protettore Sabrina. Dopo la lettura del Bollettino della Vittoria, quindi, la cerimonia solenne ha avuto conclusione, ma non l’attività della piazza, animata dagli stand dei diversi reparti, che i militari hanno allestito con materiale divulgativo, da consegnare agli allievi e dai mezzi, che gli stessi hanno pure potuto visitare. Particolarmente apprezzata anche la dimostrazione dei cani antidroga, portati sul posto dai militari della Guardia di Finanza. È, dunque, finita, così, con un tripudio di sorrisi e bandierine tricolore festosamente sventolate dai bambini, la bellissima mattinata fortemente voluta dall’Amministrazione della Città, a doverosa commemorazione del ricordo del sacrificio dei tanti che si sono immolati per la causa dell’Italia unita e ad espressione del senso di viva riconoscenza nei confronti dell’operato delle FF.AA. e di Polizia della Città, sempre disponibili ed attente alle istanze ed alle diverse problematiche che gli vengono sottoposte, che si spendono tutti i giorni a difesa delle Istituzioni democratiche ed a tutela della sicurezza della comunità.