DI CLEMENTE CORVO

Sono ormai oltre 3 mesi che a Gioia Tauro In via XX Febbraio una traversa della centralissima via Monacelli si vive in una precaria situazione igienico-sanitaria, causata dalla presenza di una fossa biologica maleodorante a cielo aperto. Sia i residenti, che il titolare della frequentatissima pizzeria , che si trova proprio a ridosso della fossa biologica hanno lamentato la problematica all’amministrazione comunale in vari modi, sia verbale, che formale, che con pec, ma a tutt’oggi nessun provvedimento è stato preso. La rottura del Collettore fognario provoca non solo cattivi odori ma anche la presenza di topi e altra fauna fognaria. Tale situazione é causa anche di una problematica di carattere sanitario che con le attuali elavate temperature, ne aggrava le condizioni sanitarie. Nonostante le rassicurazioni fornite, la problematica sussiste. Una vera presa in giro che mortifica i residenti della zona e l’ operatore commerciale, roba da terzo mondo. Come si fa a parlare di cultura di libri, di poesie, in una città avvolta da un’infinità di problematiche di ordinaria amministrazione non risolte, ed in modo particolare quando la città si trova immersa in tale degrado. Sono solo Parate Politiche, semplicemente Vergognoso !