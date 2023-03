Di CLEMENTE CORVO

Finalmente si é potuta svolgere ieri, la manifestazione al circo Donna Orfei Happy Circus dedicata alle persone ” SPECIALI” e alle ” ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DEL SOCIALE” , nella città di Gioia Tauro, che era stata messa nel dimenticatoio dall’Amministrazione Comunale la settimana scorsa.

È stata veramente una giornata particolare, Dove vedere gioire tanti ragazzi, tanti bambini, tante persone speciali, tante associazioni é stato veramente emozionante.

Peccato che alla manifestazione non è stato presente nessun componente della Giunta Comunale di Gioia TAURO, pur avendo avuto l’invito protocollato in data 20 MARZO scorso, con protocollo 7629, una manifestazione speciale, ma praticamente orfana della Giunta Locale.,

Peccato che nei confronti di questa Direzione c’è stato un assenteismo, una durezza, una chiusura al dialogo, che è di tutt’altra natura, rispetto a tutte le altre CITTÀ, dove lo stesso circo è già stato e che nel prossimo futuro sarà presente nelle varie piazze della Regione.

Pensare che a Taurianova viene concesso il Patrocinio Comunale , con esenzione delle tasse, a Marina di Gioiosa viene fatta nell’immediatezza un’ ordinanza per la chiusura di una strada al traffico, per far sostare le carovane degli Artisti, pensare che a Miletto c’è stata una grande collaborazione Amministrativa, a Serra San Bruno viene concessa Piazza Mercato, con relativo spostamento del giorno programmato del mercato stesso in altra zona, nella stessa città di Palmi viene concesso il Patrocinio Comunale, mentre a Gioia Tauro si è evidenziato un comportamento veramente sconfortante, un DISTACCO, una chiusura al dialogo Che ha stupito la stessa direzione del circo.

A tal proposito il Direttore del Circo Fulvio Medini, si è così espresso: ” Siamo stati veramente orgogliosi ed onorati di essere presenti nella città di Gioia Tauro e ringraziamo tutti i Cittadini Gioiesi per l’accoglienza e per essere venuti in massa ad assistere ai nostri spettacoli, siamo stati contenti di aver potuto dare finalmente ciò che noi ci eravamo prefissati, quello di aver potuto invitare e far rendere felici le Associazioni di Gioia Tauro, non avendolo potuto fare nella settimana scorsa. Però ci tengo a precisare che dopo aver pagato affissioni e relativi verbali, avremmo voluto avere la nostra pubblicità in città fino alla fine della nostra tournée a Gioia Tauro , ma purtroppo la stessa è stato coperta interamente da altre affissioni. Vorrei ricordare che il circo non è soltanto spettacolo, socialità, ed economia che porta nelle zone in cui sosta, ma é PRINCIPALMENTE CULTURALI “!