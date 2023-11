“Non è amore se tradisce, umilia, ferisce, mente.

Non è amore se lascia sul viso i segni del pianto.

Non è amore se urla e impone.

L’amore genera vita, non toglie i battiti al cuore” .

Sabato 25 novembre, per celebrare la giornata internazionale conto la violenza sulle donne,

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro – anche quest’anno – organizza una fiaccolata ch si snoderà per le principali vie del centro cittadino.

Ore 18.30 – Raduno nel piazzale antistante Palazzo Fallara- ;

Ore 19.00 – Accensione delle fiaccole e partenza del corteo- ;

A conclusione della fiaccolata, all’arrivo in Piazza Duomo, momento in ricordo delle vittime di violenza.

La cittadinanza è invitata a partecipare.