DI CLEMENTE CORVO

Abbiamo ricevuto dal nostro collega, Professor Carmelo Priolo un suo articolo pubblicato sulla rivista ” Agire Sociale News”, sul riconoscimento ad un illustre bandiera del calcio della città di Gioia Tauro, nonché del calcio Nazionale Don Mimmo Mercuri, attuale Presidente Onorario della Gloriosa società della Gioiese, al quale con immenso piacere ci siamo associati.

Carmelo Priolo, laureato con il massimo dei voti in Pedagogia all’università degli studi di Messina, laureato in Filosofia all’Università di Urbino, è Docente di Sostegno nelle scuole superiori. Negli anni ’90 è stato corrispondente presso Il Quotidiano della Calabria occupandosi del calcio dilettantistico calabrese, declinando lo sport nella sua dimensione sociale e culturale più viva. Negli ultimi 20 anni sempre presente nella Gioiese Calcio, segue la squadra della propria città con passione e la valorizza in modo fattivo.

Il prof. Priolo ha pubblicato questo articolo sulla rivista bimestrale “Agire Sociale News”, per dare il giusto riconoscimento ad un personaggio dal grande spessore umano, punto di riferimento educativo per diverse generazioni di giovani gioiesi. L’attuale Società della Gioiese, che tanto bene si sta comportando nel campionato di Eccellenza, sarà certamente lieta di questo contributo su don Mimmo Mercuri, che ricopre la carica di presidente onorario della stessa Società.