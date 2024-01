Gioia Tauro e la contraddizione degli autovelox: sicurezza stradale o mancato intervento?

di Clemente Corvo



Gioia Tauro – La recente decisione dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro di avviare il controllo elettronico della velocità in città dal 19 Gennaio, è stata presentata come un’iniziativa che mira a promuovere la guida prudente e ridurre l’incidentalità. Tuttavia, questa decisione ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i cittadini riguardo alle priorità dell’amministrazione in termini di sicurezza stradale. Le vie di Gioia Tauro, che evocano agli occhi di tutti i ricordi della città di Beirut bombardata, sono segnate da voragini profonde e pericolose, alcune delle quali esistono da mesi, altre da anni, senza essere riparate. Queste insidie sono segnalate solo da una segnaletica spesso improvvisata, un chiaro simbolo di un tessuto urbano che necessita di urgenti interventi di manutenzione. I cittadini, che quotidianamente si confrontano con questa realtà, sperimentano danni ai propri veicoli e si trovano a navigare in un ambiente urbano che appare trascurato. Mancano segnaletiche orizzontali e verticali essenziali, e persino le segnalazioni degli incroci sono spesso assenti, mettendo a rischio la sicurezza sia dei pedoni sia degli automobilisti. Anche l’illuminazione stradale in alcuni tratti è completamente assente, In questo contesto, l’introduzione degli autovelox solleva un dibattito cruciale: è davvero la velocità il problema principale sulle strade di Gioia Tauro? O piuttosto, l’amministrazione dovrebbe concentrarsi prima sulla manutenzione e l’adeguamento delle infrastrutture stradali per garantire la sicurezza? Gli Amministratori hanno sottolineato l’importanza degli autovelox come strumento di prevenzione e deterrenza per la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, le lamentele quotidiane dei residenti suggeriscono che le preoccupazioni della comunità vanno oltre la semplice questione della velocità. Questo scenario mette in luce una contraddizione nell’amministrazione comunale: da un lato, l’impegno per la sicurezza stradale attraverso l’installazione degli autovelox; dall’altro, l’apparente mancanza di risorse o volontà per affrontare i problemi più pressanti legati allo stato delle strade. Mentre gli autovelox potrebbero rappresentare un passo avanti verso una maggiore sicurezza, il bisogno impellente di Gioia Tauro resta quello di strade più sicure e ben mantenute. È fondamentale che l’amministrazione indirizzi le sue risorse e attenzioni non solo verso la moderazione della velocità, ma anche verso il miglioramento complessivo dell’infrastruttura stradale. Solo così si potrà garantire una vera sicurezza per tutti i cittadini