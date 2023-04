“Diamoci una pedata” ci ha detto oggi, in piazza, Don Ciotti. Diamocela con “condivisione e continuità”. Forza, difendiamo le nostre libertà, diciamo No alla mafia. Alla grande manifestazione antimafia organizzata dal sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio. Al corteo hanno partecipato gran parte dei sindaci della piana di Gioia Tauro. In piazza per conto della giunta regione era presente la vice presidente Princi. Per il partito democratico era presente il segretario sen. Nicola Irto.

Una manifestazione fortemente voluta dal primo cittadino di Gioia Tauro per rimarcare la schifezza della ndrangheta. A Gioia Tauro negli ultimi periodi ci sono stati omicidi ma anche operazioni antimafia delle forze dell’ordine.