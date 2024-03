“LA GIOIA DEL DOMANI” aprirà i battenti ufficialmente domani, giovedì 28 marzo, con una conferenza che di fatto inaugurerà il COMITATO ELETTORALE SIMONA SCARCELLA SINDACO.

Interverranno l’On. Giovanni Arruzzolo, Deputato della Repubblica e Coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria e l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza ltalia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale del Partito per la Calabria.

L’appuntamento è alle ore 18:00, in via Monfalcone n.3 a Gioia Tauro.