Gioia Tauro, domani la riunione delle società con i vertici Lnd

Di Clemente Corvo

Si svolgerà domani, lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 17.30 presso la sala Consiliare del Comune di Gioia Tauro (Viale Stesicoro), la consueta riunione annuale con le società del territorio e quelle partecipanti ai campionati organizzati dalla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro (Dilettantistica, Giovanile e Amatoriale) guidata del delegato Antonio Pisano.

Saranno presenti il presidente del Cr Calabria, Saverio Mirarchi, il vice presidente del Cr Calabria Domenico Luppino, il delegato regionale del calcio a 5 Giuseppe Della Torre, il coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Massimo Costa, il delegato regionale del calcio femminile Maria Pia Trapani, il presidente F.F. della sezione Aia di Taurianova Antonino Laganà e il presidente della sezione Aia di Reggio Calabria Francesco Catona oltre che il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella e l’assessore allo Sport Antonino Parrello.

Nel corso della riunione verranno premiate le vincenti della Coppa Disciplina della stagione sportiva 2023/2024 dei Campionati di Seconda Categoria, Terza Categoria, Under 17, Under 15 e Amatori.

Un appuntamento da non perdere dunque per un confronto sull’andamento dei vari campionati locali.