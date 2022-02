DI CLEMENTE CORVO

Domani, Domenica 13 febbraio alle ore 14, 30 presso lo STADIO POLIVALENTE ” PASQUALE STANGANELLI ” di GIOIA TAURO, la GIOIESE prima in classifica nel campionato di Promozione, disputerà una gara molto delicata ed importante contro la seconda della classe , lo SPORTING CATANZARO . Vista l’importanza del campionato che stà disputando la Gioiese è giusto evidenziare lo staff dirigenziale composto dal co-presidente NICOLA PULIMENI che insieme al neo entrato co-presidente CESARE RASO ed ai vice presidenti della Gioiese, GIUSEPPE RASO , e GIUSEPPE SACCÀ, subentrati anch’ essi l’anno scorso . Grazie all’impegno congiunto sotto l’aspetto organizzativo ed economico , grazie alla loro passione, hanno riportato entusiasmo calcistico in città. I risultati positivi che la squadra della GIOIESE stà meritatamente ottenendo sono il merito di tanti sacrifici che gli stessi stanno facendo , il primato attuale in classifica non è un caso, ma è dovuto ad una serie di programmazioni che questa società ha intrapreso e che merita sicuramente la gratificazione con quello che è l’obiettivo prefissato, quello del salto di categoria. Abbiamo Intervistato nella circostanza i due vice – presidenti GIUSEPPE RASO e GIUSEPPE SACCÀ : agli stessi abbiamo chiesto in che modo stanno preparando questa importantissima gara.

” Noi come ogni partita ci hanno detto, abbiamo preparato anche questo incontro come se fosse una finale, perché arrivati a questo punto ci troviamo in testa alla classifica ed il nostro obiettivo é quello di VINCERE IL CAMPIONATO . Il mister NOCERA tra l’altro, ha preparato questa partita nei minimi dettagli, sia sotto l’aspetto tecnico-tattico che sotto l’aspetto agonistico”.

La GIOIESE dovrà sfruttare il fattore campo per mantenere la testa della classifica anche in considerazione della gara di recupero che dovrà disputare lo Sporting Catanzaro, siete ben convinti di tutto ciò?

” Sì, cercheremo di sfruttare il fattore campo nel migliore dei modi, visto che tra l’altro, giochiamo la seconda partita di questo campionato sul nostro campo, cercheremo di sfruttare anche il fatto che lo Sporting Catanzaro gioca in un campo sintetico, di conseguenza noi in questa settimana ci siamo allenati sul nostro campo di terra battuta per migliorare e adattarci nel migliore dei modi a disputare questo delicato incontro”.

Per domenica prossima avete chiesto la vicinanza a tutta la città , avete indetto la GIORNATA VIOLA ?

” Sì, per domenica contro lo Sporting Catanzaro è stata indetta la GIORNATA VIOLA , contiamo di portare tantissima gente allo STADIO POLIVALENTE , per avere un sostegno DETERMINANTE, che sarà per noi e per i nostri ragazzi Il dodicesimo uomo in campo, anzi approfittiamo per invitare tutti i GIOIESI ad essere presenti domenica al Polivalente, ABBIAMO BISOGNO DI VOI “.

Prevedete una nutrita presenza di tifosi provenienti da Catanzaro?

” Immaginiamo di sì, visto che lo Sporting Catanzaro si trova con noi nel contendersi la vetta della classifica” .

Ci sono novità sul ricorso da voi presentato per la gara data persa dopo averla meritatamente vinta contro il Caraffa?

” Abbiamo avuto esito negativo, ora stiamo valutando se ricorrere al TAR” .

In città ci si domanda il perché la GIOIESE ha effettuato un intero girone di andata di campionato a Palmi, tornando a giocare solo adesso sul proprio campo il ” POLIVALENTE “, cosa è cambiato per quanto riguarda il terreno di gioco dall’inizio del campionato ad oggi?

” Anche se l’attuale situazione del terreno di gioco non è delle migliori, lo stesso è stato ripristinato adeguatamente rispetto all’inizio del campionato, grazie al Presidente della San Michel, Michele De Masi, rendendolo idoneo per poter effettuare una regolare partita di calcio . Adesso il Polivalente è ritornato ad essere adatto alle nostre caratteristiche “.

Senza nulla togliere al validissimo ed attuale organico che compone la GIOIESE e che merita il primato in classifica, vi chiediamo il perché diversi nostri giocatori, struttura portante della squadra sono andati a giocare a Palmi retrocedendo addirittura di categoria ?

” Inizialmente questi giocatori avevano sposato il nostro progetto, ma subito dopo e durante il campionato in corso per varie vicissitudini hanno cambiato rotta, sposando le grandi ambizioni che si erano create a Palmi da parte del presidente Zeus, quindi gli stessi appassionati da tale progetto lo hanno condiviso, credendo tra l’altro di trovare a Palmi El Dorado….!