Allerta meteo Rossa · Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado.

La Protezione Civile Calabria ha diramato l’allerta meteo rossa per tutta la giornata di domani, 25 ottobre, prevedendo condizioni metereologiche avverse su gran parte della Calabria.

In considerazione dell’allerta per avverse condizioni meteo previste per le prossime ore, con scenario di rischio elevato per il forte vento e intense precipitazioni, è disposta con ordinanza sindacale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre 2021.

Si invitano i cittadini alla massima cautela. Si raccomanda massima attenzione e precauzione, evitare gli spostamenti, le zone esposte a forte vento, i viali alberati. Prestare attenzione ai sottopassi, alle zone costiere e allontanarsi dai corsi d‘acqua.