Così come la consigliera Ventini, capogruppo DemA, anche la consigliera Vasta proviene dal gruppo “Città Futura”, di cui è stata anche capogruppo, dal quale si è poi allontanata nelle fasi precedenti alla crisi politico-amministrativa dei mesi scorsi.

Il gruppo è stato costituito lo scorso anno e si è contraddistinto per l’azione di incessante sostegno attivo, critico e leale al difficile percorso amministrativo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Aldo Alessio.

Secondo la capogruppo Sabina Ventini: “Con l’ingresso di Adriana Vasta in DemA, della quale ho apprezzato negli anni la sensibilità sociale, l’onestà intellettuale e la perseveranza, viene rafforzata l’azione politica ed amministrativa della nostra Amministrazione comunale e il collegamento diretto con il movimento guidato dal sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria Luigi de Magistris porterà l’intera città ad essere agevolmente connessa alle dinamiche politiche regionali e nazionali. Cosa non garantita per lungo tempo dalla quasi totalità partiti tradizionali che han visto in Gioia Tauro un mero serbatoio di voti.”

Per il coordinatore regionale e per il Meridione di DemA Michele Conia “l’ingresso di Adriana Vasta in DemA e l’adesione formale al gruppo consiliare comunale DemA di Gioia Tauro, che è la seconda città dell’area metropolitana di Reggio Calabria, nonché tra i più importanti siti strategici per la logistica intercontinentale, è per me e noi di DemA motivo di grande soddisfazione. Perché insieme vi è l’adesione di una donna e consigliera comunale, come noi sempre presente tra la gente, e che per la gente ha sempre inteso l’azione politica all’interno e all’esterno della propria città, ma anche un riconoscimento per il lavoro fatto dal nostro movimento in questi anni in Calabria e in Italia. Lavoro che ha portato alla straordinaria e dirompente candidatura di Luigi de Magistris alla guida della Regione Calabria e che in queste settimane sta raccogliendo sempre più entusiasmo, in primis tra i cittadini, soprattutto tra quelli finora e da tempo distanti dalla politica, stanchi di chi ha impoverito, in tutti i sensi, i calabresi e la Calabria.