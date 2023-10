Posizionati , la scorsa settimana, su via Roma e sul lungomare cittadino 30 cestini per la raccolta dei rifiuti.

Questa Amministazione, con grande rammarico, ha preso atto, questo pomeriggio, della distruzione di un cestino posizionato accanto ad una panchina, anch’essa danneggiata, sul lungomare.

“Mi chiedo perché si lavori alla distruzione di ciò che di buono e utile si fa per l’intera comunità.

Ogni atto prodotto costa notevoli sforzi finanziari .Invito chiunque dovessi ritrovarsi ad essere testimone diretto di tali deprecabili atti ad operarsi affinchè cessi questa opera di violenza nei confronti della Città.

Se siete testimoni di atti vandalici, denunciate !

Cominicatelo alle forze dell’ordine , agli Amministratori, anche in forma maniera anonima , ma denunciate!

La città ha bisogni di gentilezza e maggior tutela da parte di tutti i Gioiesi ”

Assessore all’Ambiente Sabina Ventini