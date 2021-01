Dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Gioia Tauro disposta con ordinanza n.235 del 10/12/2020 fino al 22 dicembre compreso, è ora necessario, in ossequio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, riprendere per come di seguito:

• per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, l’attività di didattica in presenza riprenderà dal prossimo 7 gennaio;

• per le scuole secondarie di secondo grado, l’attività didattica in presenza riprenderà in misura e secondo le disposizioni emanate ed emanande dei competenti organi sovracomunali.

Sono già stati predisposti disposizione per riattivare gli impianti termici dei diversi plessi scolastici di competenza del Comune in modo da garantire il giusto benessere all’interno delle aule e all’ufficio competente di verificare la corretta ripresa del servizio di trasporto scolastico.

Occorre ripartire, sempre in sicurezza e con le necessarie cautele e precauzioni.

Buona ripresa! Che possa questo nuovo anno farci tornare alla normalità.

L’assessore alla pubblica istruzione

Carmen Moliterno

Il Sindaco

Aldo Alessio