Nella giornata di ieri l’amministrazione comunale ha consegnato alla ditta appaltatrice “Appalto Semplice “i lavori di ristrutturazione dell’asilo nido tre Palmenti. L’ importo totale finanziato, pari ad euro 600.000 consentirà di restituire ai cittadini una struttura in stato di completo abbandono e assolutamente fatiscente.

La progettazione, l’ aggiudicazione e la consegna lavori sono stati perfezionati durante l’amministrazione Scarcella.

La procedura ereditata presentava infatti una serie di gravi irregolarità e criticità che rendevano altamente possibile la perdita del finanziamento.

L’immobile oggetto di ristrutturazione e miglioramento presentava nella fase progettuale una serie di criticità derivanti dalla precarietà statica dell’edificio, dalla limitazione delle risorse rispetto agli interventi da realizzare e dal fatto che, appena insediata l’amministrazione Scarcella, stavano per scadere i termini di presentazione del progetto senza che lo stesso fosse stato adeguatamente predisposto.

Il sindaco Scarcella tiene a precisare che solo grazie al grande lavoro dell’assessore ai lavori pubblici ingegner Giuseppe Romeo oggi si è potuti appaltare quest’opera così importante per la città tutta. ” L’ attività di indirizzo e le competenze specialistiche dell’assessore Romeo hanno consentito non soltanto di risolvere le difficoltà progettuali che avevamo riscontrato all’ atto del nostro insediamento, mantenendo inalterato il numero dei bambini, pari a 20, che potranno fruire di questo importante presidio di sostegno alle famiglie, ma al tempo stesso

è importante sottolineare come siamo stati rispettati i tempi imposti dalle procedure per la progettazione e l’affidamento dei lavori. La revisione progettuale ha consentito inoltre l’adeguamento sismico dei locali. Quando in campagna elettorale parlavamo di voler offrire servizi alle famiglie pensavamo anche e soprattutto a questo. La nostra città non poteva perdere un’occasione così importante è il rischio è stato davvero altissimo. La previsione di un asilo nido comunale rappresenta uno dei baluardi dell’offerta formativa e dell’assistenza a tutti i nuclei familiari . È importante che l’ente pubblico offra alla collettività anche dei servizi che fino ad oggi erano affidati esclusivamente ai privati, ciò soprattutto a favore delle famiglie che hanno fasce di reddito particolarmente basse e che subiscono la difficoltà economica di rivolgersi a delle strutture non pubbliche. È proprio queste famiglie che noi come amministrazione vogliamo rivolgere la massima attenzione nella consapevolezza che l’assistenza e l’aiuto ai bambini debba essere data in maniera concreta sin dai primi anni della loro vita”.

Un contributo importante alla fase procedurale è stato apportato dall’assessore alla pubblica istruzione professoressa Domenica Speranza e dalla delegata alle politiche sociali Mariangela Giovinazzo, che hanno curato gli aspetti relativi alla predisposizione di un piano di offerta assistenziale e formativa alle famiglie rispetto alla quale Gioia Tauro ha un bisogno esponenziale.

“Un lavoro di squadra”continua il sindaco ‘che verrà portato avanti per far sì che questa città possa divenire il fiore all’occhiello nei servizi offerti alle famiglie”

I lavori inizieranno nei prossimi giorni.