Clemente Corvo

Nella giornata di oggi l’amministrazione comunale di Gioia Tauro, guidata dal sindaco avvocato Simona Scarcella, ha proceduto alla consegna dei lavori per la realizzazione del centro antiviolenza sulle donne e sui minori che verrà realizzato in un bene confiscato alla criminalità organizzata.

L’opera finanziata originariamente con fondi PNRR e poi transitata su canali di finanziamento ministeriali, il cui progettista e direttore dei lavori è l’architetto Francesco Sergio Colarossi, è stata ereditata dalla nuova amministrazione con una situazione di grave rischio di finanziamento. Grazie all’importante lavoro di squadra condotto dall’assessore ai lavori pubblici ingegner Giuseppe Romeo l’ente comunale è riuscito in tempi record e nel rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina del PNR R ad appaltare l’opera alla ditta Edil Gagem srl di Catanzaro.

” Le finalità cui è rivolta la realizzazione di questa importantissima opera, unitamente al fatto che la stessa venga realizzata su un bene confiscato alla criminalità organizzata, è motivo di grandissima soddisfazione per l’intera amministrazione comunale. Sento di dover esprimere riconoscenza all’operato dell’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Romeo, che con spirito di abnegazione e grandissima competenza tecnica ha lavorato incessantemente perché questo finanziamento, che aveva delle difficoltà progettuali, non andasse perso. Personalmente ritengo che la lotta alla criminalità organizzata passi attraverso gli atti e i gesti concreti. Restituire un bene confiscato alla mafia ai cittadini, e soprattutto ai cittadini che soffrono una situazione di disagio, significa essere dalla parte giusta con i fatti e non con una legalità parolaia.”

Non si tratta dell’unica opera pubblica già in cantiere con l’amministrazione Scarcella.

L’assessorato ai lavori pubblici esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto per aver aggiudicato lavori per oltre € 1.500.000.00 e avviato concretamente lavori già appaltati per oltre € 3.000.000,00, relativi a “PERCORSI VERDI IN CITTA”, i quali che riprenderanno dopo la pausa natalizia già questa settimana.

In risultato raggiunto, in appena un semestre, non era scontato per via di termini perentori e ristretti, ma è stato comunque raggiunto grazie al lavoro di sinergia con il settore lavori pubblici.

Nei prossimi mesi altre tappe di questo percorso impegneranno il settore e riguarderanno l’intervento “LA CITTÀ TRA I DUE FIUMI” in relazione al qual è già stata affidata la direzione dei lavori.