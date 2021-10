È stato confermato l’incontro in prefettura per martedì, 12 Ottobre alle ore 18.00.

Appuntamento con la cittadinanza per il sit-in davanti all’ospedale civile Giovanni XXIII alle ore 18.00 di martedì, 12 Ottobre.

Al rientro dalla prefettura terremo un’assemblea davanti all’ospedale per informare i cittadini sull’esito dell’incontro e decidere come proseguire la battaglia per avere il diritto all’assistenza e alla cura a Gioia Tauro e nella Piana.