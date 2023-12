Si è svolto stamane, presso i locali delle Cisterne di Gioia Tauro, il concerto di fine

anno “Buon Natale si dice così” delle classi quarte C e F, plesso Eugenio Montale,

dell’Istituto Comprensivo Francesco Pentimalli.

In occasione delle festività natalizie i piccoli allievi hanno voluto dare un augurio

speciale alle loro famiglie utilizzando un linguaggio universale, dando spazio alla

musica nella sua massima espressione di libertà e accessibilità. Il concerto è stato infatti

tradotto dai bambini nella lingua dei segni.

La proposta musicale esprime la sua originalità proprio nel coniugare l’esecuzione

vocale con l’utilizzo della Lingua dei Segni, strumento di comunicazione delle persone

ipoacusiche.



LIS è l’acronimo di Lingua dei Segni Italiana, una lingua naturale che usa il canale

visivo-gestuale per comunicare. Una lingua vera e propria, recentemente riconosciuta

dallo Stato italiano, con una ben definita struttura fonologica, morfologica e sintattica.

Sensibilizzare i bambini sull’importanza di conoscere la LIS è fondamentale in quanto

l’apprendimento di questo linguaggio basato sui segni contribuisce allo sviluppo di una

personalità ricca, favorisce l’apertura mentale e la plasticità percettiva, abbatte le

barriere comunicative e stimola la capacità di adattamento a contesti diversi.

Gli alunni hanno inteso valorizzare l’integrazione di ogni partecipante invitando i

presenti all’ascolto non solo con le orecchie ma anche con gli occhi, fino a “sentire”

con il cuore.

L’impegno profuso e la partecipazione emotiva dei bambini sono stati davvero

lodevoli.

Ogni brano è stato scelto con cura perché portatore di significati e valori universali.

La speranza è che i canti ascoltati e ammirati oggi ispirino idee e discussioni sul modo

in cui possiamo rendere la nostra società un posto migliore!