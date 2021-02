Attesa la ricorrenza del 78° anniversario del primo bombardamento aereo della seconda guerra mondiale da parte dell’aviazione alleata, quando dagli aerei che avanzavano verso il nostro territorio furono sganciati una notevole quantità di ordigni che provocarono tremende esplosioni, è intendimento di questa amministrazione organizzare una breve cerimonia di commemorazione che avrà luogo il 20 febbraio p.v. alle ore 12:00 lungo la via XX Febbraio – incrocio via Monacelli – omonimo quartiere di questa città, nelle prossimità della targa apposta nel punto in cui vennero sganciati gli ordigni che causarono la morte di 45 persone; a suffragio delle quali verrà deposta una corona di fiori, offerta dall’Amministrazione Comunale,

Alla cerimonia sono invitate le autorità civili e militari della città.

Saranno rispettate tutte le normative di sicurezza introdotte per garantire il distanziamento sociale e si raccomanda l’uso della mascherina, anche all’aperto.