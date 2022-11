Per la seconda volta consecutiva Gioia Tauro ha ottenuto il riconoscimento di “Città che legge” conferito dal Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con Anci.

“Siamo molto felici e orgogliosi di questo riconoscimento che è il risultato di un impegno condiviso sulla promozione della lettura portato avanti da questa amministrazione con la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni e di tutta la società civile ”, dichiara il vice sindaco e Assessore alla Cultura, Carmen Moliterno.

Un risultato che è il frutto di un’attività intensa e diversificata, con l’ organizzazione di numerosi eventi e attività, che ha coinvolto prima di tutto le scuole cittadine e poi lettori di tutte le fasce d’età.

Dopo il primo riconoscimento di Città che legge si è proceduto verso la sottoscrizione dello strumento fondamentale del “Patto per la lettura”, rete di attori che, protagonisti a vario titolo della filiera culturale e del libro, interagiscono in maniera integrata e sistematica per diffondere l’idea che la lettura è un bene comune sul quale investire per la crescita dell’intera comunità e che le politiche culturali sono strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della città.

Hanno aderito al patto per la Lettura la Direzione Generale Musei Calabria, ”, il Coordinamento regionale “Nati per Leggere”, l’Ordine degli Avvocati Palmi, la Croce Rossa Italiana, numerose associazioni culturali, librerie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, gruppi di lettura, pediatri, giornalisti e studiosi.

Assume, inoltre, un particolare significato la sottoscrizione del patto da parte della Capitaneria di Porto Gioia Tauro e del Gruppo Guardia di Finanza Gioia Tauro, che hanno voluto testimoniare l’importanza della cultura quale strumento di dialogo con il territorio e di divulgazione di buone prassi per tutta la società civile.

“Particolare gratitudine – dichiara il vice sindaco Carmen Moliterno – la esprimo al Tenente Colonnello Gianluca Migliozzo, al Dirigente della Polizia di Stato dott. Luciano Rindone, al tenente colonnello della Guardia di Finanza Danilo Persano e al C.F. (C.P.) Vincenzo Zagarola per aver condiviso la realizzazione del ricco cartellone di eventi de “Il Maggio dei libri”, contribuendo a divulgare tra le nuove generazioni il messaggio che solo la cultura e la conoscenza possono condurre verso una società libera e democratica”.