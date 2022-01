Con il decreto n° 82 del 27 dicembre 2021 a firma del Commissario Liquidatore Avv. Mazza, la IAM, società che gestisce la rilevante piattaforma industriale depurativa sita nel comune di Gioia Tauro, potrà continuare in proroga e senza soluzione di continuità ad esercire per un altro anno al massimo gli impianti garantendo il servizio e livelli occupazionali.

La proroga tecnica, seppur necessaria a garantire un servizio essenziale e di pubblica utilità, non mette un punto fermo sulle future sorti della gestione, ma bensì prova a prendere tempo nelle more di una definizione sul futuro del Corap e più in generale nel riordino complessivo del Servizio Idrico Integrato in Calabria.

È da tempo, che, come Organizzazione Sindacale abbiamo sottolineiamo e sollecitiamo un livello autorevole di confronto con la Dirigenza del Corap e la Regione Calabria rispetto alla situazione IAM, registrando, purtroppo, una scarsa sensibilità sulla vertenza che ha generato forte preoccupazione tra i Lavoratori proprio per il defict di prospettiva anche rispetto allo stato di Liquidazione Coatta Amministrativa – la terza in 3 anni e con 3 diversi Governatori regionali – del Corap proprietario degli impianti.

Secondo una nostra valutazione, nello stesso atto di decreto non è indicata una strada certa e di largo respiro, ma bensì si richiama la predisposizione di una “gara” per l’affidamento del servizio non escludendo, però, anche l’eventuale conferimento degli impianti al futuro gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 L.152/06 e L.R. n° 18 del maggio 2017.

Pertanto, visto il perdurare dello scenario di forte incertezza che avvolge i Lavoratori della IAM e dello stesso Corap , proveremo, con forza, nelle prossime settimane a proporre, ai soggetti interessati, partendo dalle altre Strutture Sindacali, azioni tempestive, condivise e determinate al fine di costruire percorsi che dovranno avere come obiettivo la certezza lavorativa degli attuali dipendenti IAM e la garanzia della continuità del servizio.

I Lavoratori ed il sindacato sono determinati ad andare fino in fondo all’annoso problema avendo ben chiari i livelli Istituzionali da sensibilizzare, in primis la Regione Calabria a cui, chiederemo, nei prossimi giorni, un tempestivo riscontro. I lavoratori, il Servizio e i Comuni della Piana di Gioia Tauro e del Reggino hanno bisogno di risposte certe e tempestive. Diversamente, saremo costretti, nostro malgrado, ad intensificare il livello di conflitto sindacale andando anche oltre “lo stato di agitazione dei Lavoratori IAM” proclamato lo scorso mese di dicembre con l’obiettivo di far rientrare positivamente la vertenza che si trascina da molti anni.

Filctem Cgil Coord. G.T. Segreteria Filctem Cgil Calabria