Un bel gesto del sindaco di Gioia Tauro per dare una degna sepoltura ai poveri figli di Dio. Ecco la dichiarazione di Aldo Alessio;

Appreso che sono morti numerose vittime a seguito del naufragio avvenuto davanti alle acque del Porto di Roccella. Il comune di Gioia Tauro per il tramite il Sindaco Aldo Alessio, ha telefonato alla Prefettura di Reggio Calabria per offrire la immediata disponibilità al seppellimento di alcune di queste vittime del mare presso i loculi disponibili nel cimitero comunale di Gioia Tauro. Sì parla di 34 vittime del mare e stanno continuando le ricerche per trovare eventuali altri cadaveri