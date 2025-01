Con grande orgoglio, annunciamo l’apertura del bando per la partecipazione all’Assemblea della Consulta Giovanile Gioiese, un’iniziativa che rappresenta un pilastro fondamentale del nostro impegno per la crescita della nostra comunità.

Questa Consulta non è solo un luogo di incontro, ma un’opportunità concreta per i giovani di Gioia Tauro di diventare protagonisti attivi nella costruzione di una società più equa, democratica e inclusiva. Fin dalla campagna elettorale, abbiamo creduto fermamente nell’importanza di investire sul capitale umano, riconoscendo nei giovani la vera forza per il progresso della nostra città.

Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 14 e i 37 anni a partecipare, portando le proprie idee, energie e passioni per costruire insieme il futuro che vogliamo.

Come partecipare

Le richieste possono essere inviate via PEC all’indirizzo: protocollogioiatauro@asmepec.it, consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o compilando il form disponibile sul sito ufficiale del Comune di Gioia Tauro: www.comunegioiatauro.it.

Non perdere questa occasione! La Consulta Giovanile Gioiese ti aspetta per dare voce ai tuoi sogni e alle tue proposte.