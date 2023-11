L’Assessore alle politiche sociali e vice Sindaco Dott.ssa Carmen Moliterno, informa, con il presente avviso,integralmente riportato sull’ Albo Pretorio,

che è stata disciplinata dell’ Ente l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare a persone con disabilità grave e gravissima, diretto da una parte a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti e, dall’altra, a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia, supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dell’assistito, attraverso progetti individuali personalizzati. L’avviso intende rafforzare il sistema di presa in carico del soggetto non autosufficiente, nell’ottica dell’integrazione tra servizi sanitari e sociali, attraverso un piano personalizzato di assistenza, in modo da rafforzare la domiciliarizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari e consentire agli utenti residenti nel Comune di Gioia Tauro di raggiungere un più alto livello di autonomia personale e di qualità della vita, soprattutto in favore dei soggetti con disabilità grave e meno grave che risultano avere una maggiore fragilità sociale e non riescono a svolgere in modo autonomo le attività di vita quotidiana (ADL) e le attività strumentali alla vita quotidiana (IADL).

I soggetti destinatari aventi diritto agli interventi previsti sono distinti in:

a) Persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio a carattere sociosanitario nelle 24 h, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognose di assistenza vigile da parte di terza persona per garantire l’integrità psico- fisica;

b) Persone in condizioni tali da richiedere assistenza permanente, continuativa e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale

Gli uffici dei Servizi Sociali comunali affiancheranno i cittadini nell’espletamento dell’iter burocratico neccessario al fin di fruire del servizio .

Di seguito, nel link riportato, il bando integrale dell’avviso .

https://www.comune.gioiatauro.rc.it/index.php?action=index&p=300&art=1230