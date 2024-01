Verrà effettuato con continuità per tutto l’anno 2024 sul territorio comunale il programma per il controllo elettronico di rilevazione della velocità, mediante apparecchiatura autovelox ( ex art 142 cds) sulle grandi arterie cittadine e nelle zone considerate più a rischio di incidenti.

Il corpo di Polizia Locale, guidato dal Comandante Avv. Maggiore Serena Scuderi, effettuerà il rilevamento della velocità ogni settimana ed in fasce orarie alternate.

L’esigenza di dotare la città di un rilevatore autovelox nasce dalla necessità di invitare i cittadini ad una guida prudente, vista la crescente sinistrosità rilevata dalle forze di polizia operanti sul territorio.

L’obiettivo è quello di garantire sicurezza ed incolumità a quanti , quotidianamente, percorrono le strade della Città, centrali e periferiche , il cui transito è in costante sensibile aumento.

” Con la dotazione dell’apparecchiatura per il rilevamento della velocità dei veicoli si intende fornire un altro strumento al CORPO della Polizia Locale che consentirà agli Agenti di svolgere mirati servizi di prevenzione e deterrenza a difesa di tutti, poiché senza controlli e sanzioni non può esserci sicurezza ”

Questo il commento del primo cittadino Aldo Alessio di concerto con l’assessore al ramo Dott. Andrea Macino.