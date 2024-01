Gioia Tauro, assegnati i premi della XIV edizione del concorso Storico-Letterario Metauros e della VII edizione del Premio Teresa Cognetta. Il Presidente dell’associazione Università Ponti con la società di Gioia Tauro e presidente dei concorsi, Cav Prof Rocco Giuseppe Tassone, comunica che si sono chiusi i lavori delle giurie della XIV edizione del Premio Metauros e della VII edizione del Premio Teresa Cognetta 2024 assegnando 44 premi nelle varie sezioni e che è stata pubblicata l’antologia relativa ai due concorsi. La partecipazione a carattere internazionale ha visto tra i premiati oltre ai numersi autori italiani anche autori proveniente da altri stati. Il cavaliere Tassone, che vanta al suo attivo 75 libri editi e numerosi articoli storico-letterari, è tra i più attivi operatori nel campo della promozione culturale da quasi 50 anni. Sue opere sono state tradotte e pubblicate in vari lingue soprattutto spagnolo.

I premi sono stati così distribuiti:

VII premio storico letterario Metauros:

SEZ A STORIA

1°CLASSIFICATO: QUANDO TUTTO TREMA DI ROSALIA BOSCO

2° CLASSIFICATO: LA TOSSE DELLA TERRA DI DOMENICO DE LUCA

SEZ B NARRATIVA

1° CLASSIFICATO: ELEZIONI TINTE DI ROSSO…SANGUE DI GIOVANNI MACRI’

2° CLASSIFICATO: POVERA SQUOLA DI SALVATORE LA MOGLIE

3° CLASSIFICATO EX-AEQUO: COINCIDENZE DI ANTONIO ROMANAZZI

3° CLASSIFICATO EX-AEQUO: SONO MORTO DI ANTONINO CRISAFI

SEZ C POESIA

1° CLASSIFICATO: CANTI DI CARTA DI RITA STANZIONE

2°CLASSIFICATO: MI DONO AGLI ALTRI POETANDO – QUANDO L’AMORE VERSO DIO E IL PROSSIMO DIVENTANO POESIA DI MAURIZIO LAUGELLI

3° CLASSIFICATO: IL MARE IN UN BICCHIERE DI SALVATORE LA MOGLIE

SEZ D SAGGI

1° CLASSIFICATO SAGGIO RELIGIOSO: SAN GIUSEPPE MODELLO DI FEDE DI TERESA MARTINO

1° CLASSIFICATO SAGGIO SOCIALE: GLOBALIZZAZIONE DELL’INTEGRALISMO RELIGIOSO DI VINCENZO LUIGI GULLACE

2° CLASSIFICATO SAGGIO SOCIALE: DIA-LOGOS ATTRAVERSO LA PAROLA DI MARCO SCARPATI

1° CLASSIFICATO SAGGIO LETTERARIO: CHE COS’È LA DIVINA COMMEDIA? DI SALVATORE LA MOGLIE

1° CLASSIFICATO SAGGIO TECNICO: SABBIA RIGIDA DI RENATO DI CRISCIO

2° CLASSIFICATO SAGGIO TECNICO: MANUALE PER LA GESTIONE DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO DI TIZIANA MIRETTI

1° CLASSIFICATO SAGGIO SCIENTIFICO: IL POLSO DEL TENNISTA DI RODOLFO LISI

2° CLASSIFICATO SAGGIO SCIENTIFICO: IL NUOTO NON FA BENE DI RODOLFO LISI E CARMELO GIUFFRIDA

I VINCITORI

VII premio letterario Teresa Cognetta 2024

SEZ A POESIA LINGUA ITALIANA

1° Classificato QUESTA VITA di ANNA RITA MATTEI

2° Classificato ex-aequo HO VISTO LA MORTE di MONTAGNA CACCAMO

2° Classificato ex-aequo LO SFOGO di AMEDEO MEDURI

3° Classificato ex-aequo QUANDO RITORNERAI di PIETRO LAPIANA

3° Classificato ex-aequo NOTTE SUPERBA di GIUSEPPE D’AGRUSA

4° Classificato ex-aequo FUTURI LIMITATI di MARCO IEMMI

4° Classificato ex-aequo THE WALL di OSVALDO CROTTI

Premio Presidenza I POETI NON SCRIVONO SULLA SABBIA di SALVATORE LA MOGLIE

Premio Presidenza L’IGNOBILE SEGNO di ORIANO BERTOLONI

Premio Giuria SALE AMARO di GIOVANNI MACRI’

Premio Giuria LA NATURA di SANJA ROTIM

Menzione d’Onore LUNGHI RAMI di RITA STANZIONE

Menzione d’Onore TIENILA PER LE CORNA di SILVIA VERCESI

SEZ B POESIA VERNACOLO

1° Classificato CHI MUNNU RUVINATU di GIUSEPPE D’AGRUSA

2° Classificato ex-aequo 14 AUSTU 2011 di GIOVANNI MACRI’

2° Classificato ex-aequo U ZAPPATURI di AMEDEO MEDURI

SEZ C FIABA – FILASTROCCA – FAVOLA

1° Classificato: Folletto Maldestro di ORIANO BERTOLONI

2° Classificato: Gelsomina cerca il mare di CLELIA ORIA

3° Classificato: Faccia di Patata di GIOVANNI MACRI’

4° Classificato: La Gallina Dora di SANJA ROTIM

Premio Giuria: L’altro lato (della luna) di SILVIA VERCESI

SEZ D NARRATIVA

1° Classificato IL LAUREATO di SALVATORE LA MOGLIE

2° Classificato LA LETTERA DI UNO SCONOSCIUTO di SANJA ROTIM

3° Classificato IL VIAGGIO di GIOVANNI MACRI’

Premio Presidenza STORIA DI SPORT di RODOLFO LISI

SEZ E POESIA IN LINGUA STRANIERA

Menzione d’onore LA VITA di HARI SPASOV – Bulgaria

Menzione d’onore AMORE, TU NON PUOI SAPERE di Irma Kurti – Albania