Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di P.S. di Gioia Tauro hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario resosi responsabile di una violenta aggressione ai danni di un altro straniero e di resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, mentre gli Agenti di Polizia stavano percorrendo la SS18 all’altezza di Rosarno, la loro attenzione è stata attirata da un uomo che presentava una vistosa ferita all’occhio e che, nel richiedere aiuto ai poliziotti, dichiarava di essere stato colpito poco prima con un pugno.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, gli agenti hanno individuato il sospettato, il quale, nel tentativo di eludere l’arresto, ha attirato i poliziotti in un vicolo con la scusa di recuperare un documento.

Dopo aver condotto gli Agenti all’interno del vicolo, l’uomo ha recuperato una sbarra di ferro con la quale ha minacciato i poliziotti opponendo resistenza rispetto al compimento delle attività di identificazione.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei poliziotti, l’uomo è stato rapidamente disarmato e tratto in arresto.

Il sospettato è stato condotto in Commissariato dove è stato formalmente accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni gravi.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma tre giorni a settimana, in attesa del processo.