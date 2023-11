L’Amministrazione comunale amplia l’organico del delicato settore ” Servizi Sociali ” con il passaggio dell’attività lavorativa da 15 a 36 ore settimanali della Dr.ssa Concetta CALU’ ,assunta presso questo Ente a tempo indeterminato e parziale (n. 15h 45m /settimanali), giusto contratto sottoscritto in data 13.07.2023,che con decorrenza dal 01.12.2023 presterà la propria attività lavorativa a tempo indeterminato e pieno per come previsto dalla determina n. 110/I Settore – n. 874/RG del 27.11.2023, ad oggetto “Trasformazione da tempo indeterminato e parziale a tempo interminato e pieno del rapporto di lavoro per n. 1 unità di personale cat. D – prof. professionale Assistente Sociale, in servizio presso il Settore III – Amministrativo.

La normativa ci impone, nel rapporto popolazione, n. 5 Assistenti Sociali.

” A inizio mandato- dice il Sindaco Alessio- c’erano ,nel comune, due sole unità di personale in servizio con

il profilo di Assistente Sociale un dipendente di ruolo ( a 36 ore settimanali) ed un part time.

L’obiettivo è quello di raggiungere, non appena il bilancio comunale lo consentirà ,il completamento organico del settore portando a 5 le unità in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato .