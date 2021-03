Questa Amministrazione non può non constatare, con allarme e preoccupazione, il ripetersi di episodi di attacco ai beni della Pubblica Amministrazione ed in particolare al Comune di Gioia Tauro.

Già solo in questo mese – e nell’arco di due settimane, – sono stati registrati ben due episodi di inaudita e disinvolta violenza:

• 1) l’ulteriore vandalizzazione del Palazzetto dello Sport sito in contrada “Persicari”, già pesantemente colpito da atti di spoliazione e di danneggiamento. Sono stati asportati una cisterna e gran parte degli impianti idrico ed elettrico. Ciò non consentirà la utilizzazione di questa importante struttura che la Città aspetta da tempo;

• 2) il furto di due autocarri, facenti parte di un compendio di 13 mezzi confiscati alla famiglia Gramuglia di Barrittieri ed assegnati al Comune di Gioia Tauro solo in data 12 Marzo. Il Comune li aveva allocati nei locali ex Silo, in località Pontevecchio, bene anch’esso confiscato e consegnato al Comune. I due mezzi rubati, perfettamente marcianti, sarebbero stati di buona utilità per il Comune, nella attuale difficilissima e nota emergenza economica.

I sopra citati fatti delittuosi – ritualmente relazionati dagli Organi di Polizia locale – sono stati denunciati alle Forze dell’Ordine ed alla Procura della Repubblica di Palmi.

Il Sindaco Aldo Alessio in data 19 Marzo ha scritto una lettera al Prefetto con la quale ha chiesto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza al fine di arginare questa recrudescenza del fenomeno mafioso e delinquenziale nella Città di Gioia Tauro.

Nei fatti denunciati, infatti, è del tutto individuabile un attacco diretto allo Stato, una sfida alle Istituzioni, una intollerabile risposta alle attività di contrasto alla delinquenza organizzata e non che le Forze dell’Ordine e le Procure della Repubblica di Palmi e distrettuale continuamente perseguono. Diventa, perciò, necessario un controllo più serrato del territorio che efficacemente sbarri la strada al ripetersi di questi inaccettabili delitti e restituisca fiducia dei cittadini onesti nelle Istituzioni e sulla sua efficace capacità di risposta.