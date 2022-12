Dopo oltre dieci anni si è finalmente chiuso il rapporto con la GIO.SE.TA. S.p.A. società mista a maggioranza pubblica.

La società di riscossione tributi – che dal 2006 ha riscosso i tributi per conto dei comuni di Gioia Tauro, Seminara e Taurianova – pur essendo in liquidazione da ormai diverso tempo, non ha mai potuto concludere la proceduta a causa della mancata approvazione dei bilanci societari dal 2010.

L’Amministrazione Comunale, azionista di maggioranza per la parte pubblica, ha approvato in data 28.11.2022 – unitamente alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte – i bilanci di GIO.SE.TA. dal 2010 al 2021, assumendosi ancora una volta responsabilità verso l’ente comunale e la Città, al fine di poter liberare l’ente e porre la parola fine su questa annosa vicenda.

L’operazione consentirà finalmente di terminare il rapporto e i vincoli che legavano la partecipata all’ente così da estrometterla definitivamente dal perimetro delle società partecipate del Comune di Gioia Tauro.