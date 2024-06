Il Sindaco

Carissima Preside Mariella,

ti scrivo questa breve lettera perché sento il bisogno di farlo. Credimi, Gioia Tauro non ti meritava e non ti merita. Infatti, alla luce ha preferito le tenebre, alla verità ha preferito la menzogna, alla cultura e ai saperi ha preferito l’incultura e l’inciviltà, alla progettualità e alla programmazione ha preferito il nulla.

Mentre scrivo dalla mia abitazione alla Marina, in Via Cavour, da circa 10 minuti (ore 20.50) sparano fuochi a festa provenienti dal pontile da dove mi dicono che in molti stanno cenando e festeggiando la vittoria in un locale pieno di legalità e di rispetto della legge.

Ricordo a me stesso di aver partecipato, nella qualità di candidato a sindaco, a ben sei campagne elettorali e ne ho vinte quattro su sei. I fatti e gli avvenimenti della mia sconfitta, in particolare quella del 2001 li ho descritti nel mio libro “La primavera gioiese” e che ti invito a leggerle quando ne avrai voglia e tempo per capire fin dove può arrivare una parte del nostro popolo quando viene istigato dal tuo competitor (ho preso in prestito il tuo termine). Non solo, ma quella notte, la polizia mi voleva accompagnare a casa con una volante, ma io ho preferito attraversare la piazza con le mie gambe perché avevo la coscienza a posto e in quella stessa piazza oltre gli insulti verbali mi sono preso anche gli sputi e il lancio di alcune monetine.

Tu hai condotto una campagna elettorale civile e democratica. Dal palco eri una “leonessa” che invitava il suo popolo a seguirla per attuare il programma che gli hai proposto. Hai parlato alla tua gente con il cuore. Non hai vinto perché la tua competitor ha utilizzato strumenti del consenso non democratici. L’istigazione all’odio e alla violenza, la sopraffazione e la prepotenza nel chiedere il voto, assieme alla prova provata con la foto della scheda votata ha fatto il resto.

Dai palchi si invitava gli elettori al voto libero mentre in privato quel voto era obbligato. Tu ne sei uscita vittoriosa, per me sei la vera vincitrice intellettuale e morale di questa competizione elettorale che resterà nella storia perché hai rotto con i vecchi schemi dei comizi elettorali tradizionali ed hai introdotto delle moderne novità, mentre la tua competitor ha dimostrato di essere solo un testa di legno, un prestanome al servizio di altri. Il discorso è lungo e, quindi, mi appresto alla conclusione dicendoti che hai tutta la mia rinnovata stima e fiducia. Non dobbiamo arrenderci e andare avanti sulla strada del cambiamento e del rinnovamento. In questa campagna elettorale ho avuto modo di conoscere meglio la tua bellissima famiglia e di cui sicuramente tu e

Tony ne siete fieri. Grazie per quello che hai fatto mettendoci la tua faccia e la tua storia, grazie per i tuoi insegnamenti e per quello che continuerai a fare per la nostra Città.

Con stima e rinnovata fiducia, un abbraccio sincero a te e alla tua meravigliosa famiglia.

Gioia Tauro, 24 giugno 2024

Aldo Alessio