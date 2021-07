Dopo diversi anni di fermo e successivamente alla mestizia che ha pervaso la scorsa estate, tristemente condizionata dalle doverose misure restrittive a contenimento del rischio di contagio della pandemia COVID-19, finalmente, a Gioia Tauro, si apre il calendario degli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale, per la stagione estiva 2021.

Il programma, denominato “Estate gioiese 2021” ed approvato, nei giorni scorsi, con apposita deliberazione di Giunta comunale, contempla diverse manifestazioni di profilo socio-culturale e di spettacolo, svolte in collaborazione e grazie all’operosa attività del mondo dell’associazionismo locale, in base ad un calendario di eventi che coprirà numerose giornate del periodo luglio – settembre prossimo.

Torneranno, finalmente, anche le manifestazioni civili delle due solenni giornate del 13 agosto e dell’8 settembre, rispettivamente coincidenti con la celebrazione delle festività di S. Ippolito Martire, Patrono della Città e di Maria SS. di Portosalvo, cui è intitolata la parrocchia del popoloso quartiere Marina, che tanta devozione suscita nella collettività gioiese e limitrofa.

Il calendario dell’Estate gioiese 2021, la cui organizzazione, per scelta dell’Amministrazione comunale, è stata affidata ad un Comitato feste (nominato, giusta apposita deliberazione della Giunta comunale, nelle persone dei cittadini Dr. Edoardo Macino, Prof.ssa Miriam Costa, Sig.ra Sonia Berrica e Sig. Cristian Cagliuso), che svolgerà funzioni di supporto all’Assessorato allo spettacolo, non impegnerà il bilancio comunale, poiché il maggior costo delle manifestazioni verrà sostenuto, grazie alla collaborazione finanziaria degli imprenditori del luogo, che, appositamente interpellati, verseranno il proprio contributo finalizzato a sostegno delle iniziative, su un conto corrente intestato al predetto Comitato feste.

Pur consapevoli che si può fare sempre meglio e di più, il Sindaco Aldo Alessio e l’Assessore Carmen Moliterno, si ritengono soddisfatti del programma dell’Estate gioiese 2021, che contempla eventi rivolti ad un target differenziato, a partire da manifestazioni di profilo strettamente culturale (quali attività di promozione e presentazione di libri), che si affiancano a festose serate di musica che preludono a fare diventare la spiaggia gioiese una vera e propria dance hall, passando attraverso il mercatino dell’artigianato e l’ormai storica festa del marinaio, fino alle più solenni feste di S. Ippolito e di Maria SS. di Portosalvo.

Gli amministratori gioiesi, inoltre, desiderano rendere plauso all’operosità ed all’attivismo delle associazioni del territorio, la cui iniziativa ed il cui fattivo entusiasmo, hanno proficuamente contribuito alla migliore riuscita del calendario della stagione estiva.