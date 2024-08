di Clemente Corvo

In occasione del 30º anniversario dell’attività della rinomata pizzeria “Da Mario” di Gioia Tauro, conosciuta in tutta la Piana per la sua eccellenza nel campo della ristorazione, in particolare per i suoi piatti tipici come la famosa stroncatura, la famiglia Castiglione ha deciso di fare un dono speciale alla città. Gioia Tauro, unica tra le città della Piana a non possedere una coppia di giganti, ha finalmente colmato questa lacuna grazie alla generosità della famiglia Castiglione. L’iniziativa è nata dal desiderio di arricchire le tradizioni culturali di Gioia Tauro, permettendo alla città di partecipare con orgoglio ai prossimi raduni e manifestazioni. Durante una cerimonia tenutasi ieri alla presenza del sindaco Scarcella, i nuovi giganti, chiamati “Gioia” (il personaggio femminile) e “Tauro” (quello maschile), sono stati inaugurati e hanno sfilato insieme agli altri giganti della Piana. Questi simboli della tradizione calabrese verranno esposti in maniera permanente nell’atrio del Palazzo Comunale di Gioia Tauro.

A nome della sua famiglia, Raffaele Castiglione ha voluto esprimere le seguenti parole:

“In poche parole, in occasione del festeggiamento dei 30 anni della nostra attività, ho voluto donare questa coppia di giganti alla comunità Gioiese perché privi di essi. Forse l’unico Comune della Piana di Gioia Tauro così importante a non averli. Con l’augurio che in paese regni sempre il clima di festa e di pace. Sono stato felicissimo ieri sera nel vedere un paese in festa. Evviva Gioia Tauro.”