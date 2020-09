I Carabinieri della Stazione di Laureana di Borrello, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso di un servizio volto al contrasto della diffusione delle piantagioni di canapa indica, hanno arrestato G.G.M., classe 98, italiano di Cinquefrondi e M.A.A., classe ’82, di origini bulgare.

I due uomini sono stati sorpresi all’interno di un’abitazione adibita ad essiccatoio per la marijuana, intenti a raccoglierne le infiorescenze da 200 piante; operazioni, condotte anche con appositi essiccatori e fari ad alta potenza, prodromiche all’immissione sul mercato dello stupefacente.

L’irruzione e la successiva perquisizione hanno consentito di rinvenire – oltre le piante in preparazione – altri 56 kg di psicotropo già raffinato, il cui valore sul mercato avrebbe potuto fruttare intorno ai 900.000 euro.

I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, anche in attesa di analisi approfondite sulla sostanza.