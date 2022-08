GIOIA TAURO – Ritrovarsi dopo 24 anni dal diploma e stare insieme, ridere, scherzare come se ci si fosse lasciati il giorno prima: è ciò che è accaduto ai 30 compagni di classe della “mitica” VC ragionieri, all’epoca si chiamava così l’indirizzo, dell’IIS “Severi”, a memoria una delle classi più belle, affiatate e brillanti dell’istituto scolastico gioiese, “maturati” nel lontano 1998 e ritrovatisi grazie ai nuovi strumenti di messaggeria istantanea per la classica “reunion” estiva in pizzeria. Una serata trascorsa a ricordare gli aneddoti, le emozioni e i momenti spensierati e intensi trascorsi tra i banchi ripercorrendo ognuno il proprio percorso di vita. Si sono così riabbracciati, rispondendo all’appello come da registro, Serena Alessio, Debora Andronaco, Francesco Barbatano, Roberto Cagliuso, Marica Carbone, Francesco Chiarenza, Francesca Ciccone, Fabio Comerci, Annalisa Cutrì, Walter D’Agostino, Amalia Febbraro, Rossella Gagliostro, Ippolito Gioia, Rosa Giuliano, Giuseppe Lardieri, Rocco Mazza, Samanta Musso, Patrizia Napoli, Carmela Panuccio, Tatiana Panunzio, Paolo Pisano, Giovanna Privitelli, Mariangela Sacco, Cristian Santagati, Laura Scalamandrè, Rosanna Sciarrone, Antonio Talarico, Rocco Tilotta, Fabiana Zagarella, Katia Zappia. Lasciatisi davanti al cancello di via Galluppi appena maggiorenni, oggi si sono rincontrati la maggior parte di loro professionisti, sposati e genitori ma con la voglia di canticchiare ancora Venditti: “sta crescendo come il vento questa vita mia…”.