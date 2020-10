Non possiamo rimanere sempre spettatori delle continue perdite che la città di Gioia Tauro subisce a causa della completa incompetenza di questa Amministrazione.

Ancora una volta , ci ritroviamo ad apprendere in consiglio di aver perso i finanziamenti per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle nostre scuole.

Da consigliere, da docente, da genitore, da cittadina non posso accettare che si sciupino occasioni così importanti!

Gioia Tauro non merita questo! I nostri figli non meritano questo.

L ‘istruzione è la base per cambiare il futuro formando gli uomini del domani, quanto accaduto è intollerabile.

La prima istruzione avviene in aula, ma per alcuni alunni fra un po’ non sarà più possibile, e non a causa del coronavirus , ma per l’incompetenza di chi è riuscito a perdere i finanziamenti per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole cittadine.

Certo, ora è caccia al colpevole, ma intanto i finanziamenti sono svaniti nel nulla.

Uniti si vince dice spesso il nostro primo cittadino, ma quando si perde è colpa del singolo ( ammesso che ci sia)! Non si può più rimanere a guardare, sono davvero indignata!Le promesse fatte dai palchi sono volate al vento, ormai da un anno e mezzo non si fa altro che piangersi addosso e dare la colpa all’ emergenza del coronavirus anziché puntare il dito su su se stessi e fare un mea culpa per la mancanza di competenze !

Consigliere Francesca Frachea

capogruppo Fratelli d’Italia